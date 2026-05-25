NOVA PODOBA

Najbolj prodajani mercedes zdaj tudi na elektriko: prihaja novi GLC (FOTO)

Mercedesov uveljavljeni SUV je pripravljen na novi električni osnovi.
Mercedes GLC na elektriko je pripravljen na platformi za srednja (večja) električna vozila. Fotografije: Gašper Boncelj

Notranjost je lahko polna zaslonov.

GLC na elektriko je dolg 4,8 metra, je malce daljši od izvedbe s termičnim pogonom.

Osnovni prtljažnik ni majhen.

Gašper Boncelj
 25. 5. 2026 | 16:17
GLC je pri nas uspešen avtomobil, v svetu pa sploh najbolje prodajani mercedes. Zdaj je pripravljen v električni različici, ki bo vozila poleg že obstoječe.

Električni GLC prinaša novo oblikovalsko filozofijo, maska naj bi spominjala na slog Mercedesovih modelov v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. A je danes le drugačna, sestavlja jo več kot 900 svetlobnih elementov, hkrati napoveduje, kako bodo videti prihodnji modeli Mercedesa. Naprednejše so luči, imajo za 40 odstotkov večjo svetilnost, so bolj natančne v različnih vozniških razmerah.

Električni GLC temelji na novi osnovi, ki ji pri znamki pravijo MB.EAM (Mercedes-Benz Electric Architecture Midsize); gre za srednje velike oziroma večje povsem električne modele. To pomeni, da je na njej pripravljen električni GLC, medtem ko bo model s tem imenom še naprej vozil tudi na klasični pogon, bencinski in dizelski, oziroma kot priključni hibrid. Podobno bo na MB.EAM pripravljen električni razred C, dosedanji C s termičnim pogonom pa bo prenovljen prav tako vozil naprej.

Daljši od klasično gnanega

A vrnimo se h GLC na elektriko. V osnovi ima zadnji pogon, lahko pa tudi štirikolesnega. V štirikolesni izvedbi bo na začetku tudi edino na voljo, gre za pogon s sistemsko močjo 360 kW. Za energijo skrbi baterija s katodo iz nikelj-manganovega oksida (NMC) in zmogljivostjo 94 kWh. Doseg je v tem primeru uradno okoli 700 kilometrov. GLC je pripravljen na 800-voltni električni arhitekturi in se lahko polni zelo hitro, z enosmernim tokom je največja moč 330 kW. Pozneje bo model na voljo še z nekaj manjšo baterijo z zmogljivostjo 85 kWh, tudi ta je tip NMC, nazadnje pa bo v ponudbi še z baterijo LFP (katoda iz litij-železovega fosfata), ki bo imela zmogljivost 64 kWh.

Avtomobil je dolg 4,8 metra, za 9 centimetrov je daljši od klasično gnanega. Poleg dveh prostornih potniških vrst ima 570-litrski prtljažnik in še sprednji »frunk« s 127 litri. Električni GLC ima lahko zračno vzmetenje, tudi krmiljenje zadnjih koles. Notranjost ima dva ali opcijsko tri zaslone, v najdražji izvedbi pa so trije ekrani združeni v enega velikega, ki mu pravijo hyperscreen. Za vse skupaj skrbi operacijski sistem MB.OS z zmogljivo programsko opremo

Kot smo zapisali, je najprej na prodaj v izvedbi GLC 400 4matic, ki pomeni največjo baterijo in štirikolesni pogon. Za takšen avtomobil uradni cenik zahteva 74 tisoč evrov, s popustom velja 68 tisočakov. Seveda ga takšni ali drugačni dodatki lahko še kar izdatno podražijo. Jeseni prideta na trg še izvedenki GLC 250 in GLC 300 4matic (v obeh primerih baterija 85 kWh), prihodnje leto pa še dve pogonski izpeljanki, obe z zadnjim pogonom; prva (GLC 300+) z največjo baterijo za največji možen doseg in druga z oznako GLC 200 z najmanjšo baterijo, ki bo tudi najcenejša izvedba. Kar zadeva prodajo, letos računajo na vsaj 65 primerkov, kolikor jih imajo zagotovljenih v proizvodnji, prihodnje leto merijo na 100 prodanih vozil. Podobno velja za manjšega električnega CLA. 

