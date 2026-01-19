  • Delo d.o.o.
CELA REČ

Hrvati v smeh ob potezi Slovenije: »Kdo brani državo, medtem ko sta oba vojaka na Grenlandiji?«

Mirko in Slavko odhajata, Mojca tokrat ostaja doma. Hrvati upajo, da bo zmogla tačas sama braniti vseh deset slovenskih kvadratov ozemlja.
Foto: Uroš Hočevar
Foto: Uroš Hočevar
G. P.
 19. 1. 2026 | 19:07
 19. 1. 2026 | 19:07
A+A-

Slovenska vojska je na Grenlandijo poslala dva vojaka. Ja, dva. In hrvaški splet je ob tej informaciji čez vikend eksplodiral od smeha. Hudomušni komentarji, ki so se zglasili pod objavami hrvaških medijev na prispevke o slovenski udeležbi na vojaških vajah so neprecenljivo branje, zato je nekaj najbolj zabavnih vredno deliti. Skratka, po mnenju sosedov Slovenija po tako množičnem odhodu sedaj ostaja brez vojske, Grenlandijo pa zagotovo čaka geopolitični preobrat, morda pa je ogroženo celo ozemlje ZDA.

Koliko so jih poslale pa druge države?

Uradno slovenska vojaka sodelujeta v mednarodni misiji in vajah v sklopu Nata, povezanih z arktično varnostjo, nadzorom ekstremnih razmer in sodelovanjem z zavezništvom na severu. Neuradno oziroma po mnenju interneta pa - sodelujeta, ker sta bila ravno tadva pač prosta. Če drugače pogledamo številsko udeležbo drugih držav, so številke povsod bolj simbolične. Poleg Danske, ki ima kot skrbnica na Grenlandiji stalno vojaško prisotnost, je Francija poslala 15 vojakov, Nemčija 13, Finska, Norveška in Slovenija po dva vojaka, Nizozemska in Združeno kraljestvo pa po enega, medtem ko Hrvaška po uradno potrjenih podatkih na Grenlandijo ni napotila nobenega vojaka.

»Mogoče sta pa žlahta od Melanije«

Nekaj najbolj smešnih komentarjev, ki nam jih je namenil Balkan, cilja tudi na Melanijo. Sprašujejo se, ali bo morda najslavnejši slovenski zet kaj zameril, predvsem pa če je Slovenija v primeru ločitve zakoncev Trump morda upravičena do polovice Grenlandije. 

»To bi lahko pripeljalo do zakonskih nesoglasij. Če pa pride do ločitve, bi Slovenija lahko dobila polovico ZDA.«

»Tadva sta sigurno sorodnika od Melanije«

»Trump bo odnehal, takoj ko bo slišal, da prihajata Janeza.«

Skrb pa je seveda namenjena tudi temu, kdo bo v času odsotnosti tako velikega deleža slovenske vojske branil domača dva kvadrata ozemlja.

»Tako Mirko kot Slavko sta na misiji.«

»A Mojca pa tokrat ne gre?«

»Vsaj en od teh dveh je ziher Bosanec«

»In tisti tretji, ki bo ostal da čuva Slovenijo, bo delal nadure, bog ne daj, da gre na bolniško.«

 

