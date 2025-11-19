Rusko nočno obstreljevanje mesta Ternopil na zahodu Ukrajine je po zadnjih podatkih notranjega ministrstva v Kijevu zahtevalo življenja najmanj 25 ljudi, med njimi treh otrok. Ranjenih je 75, vključno s 15 otroki.

Najbolj smrtonosen ruski napad na Ukrajino v zadnjih tednih

Napad na Ternopil, med katerim so ruski izstrelki zadeli tudi stanovanjske stavbe, je najbolj smrtonosen ruski napad na Ukrajino v zadnjih tednih in najhujši na zahodu države od začetka agresije februarja 2022.

Na napade se je na omrežju X odzvalo tudi slovensko zunanje ministrstvo. »Zgroženi smo nad nadaljnjimi namernimi napadi Rusije na stanovanjska območja in energetsko omrežje. Rusija je ponovno pokazala, da ne spoštuje mednarodnega humanitarnega prava in mirovnih prizadevanj,« je zapisalo ministrstvo in Moskvo pozvalo, naj se vrne za pogajalsko mizo.

Putin se medtem zabava po svoje

In kaj ob tem poreče ruski predsednik Vladimir Putin? Nič, zaposlen je z nečim popolnoma drugim. Kot navajajo ruski mediji, se je medtem zabaval s plesnim robotom.