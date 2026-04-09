NEPREMIČNINE

Najdražja stanovanja na svetu niso tam, kjer si mislite

Investitorji se gradnji dostopnih stanovanj raje izogibajo, saj luksuzni projekti prinašajo večji dobiček.
Simbolična fotografija. FOTO: Profimedia

Na tej letalski fotografiji so 26. marca 2026 vidni slumi in stanovanjske stavbe v bližini mednarodnega letališča Chhatrapati Shivaji Maharaj v Mumbaju. FOTO: Punit Paranjpe Afp

Moški s kolesom v poplavljenem barakarskem naselju v Mumbaju v Indiji, 25. julija 2025. FOTO: Francis Mascarenhas Reuters

Arhivska fotografija: moški zbira vodo na osrednji točki za oskrbo z vodo, ki je bila vzpostavljena za prebivalce slumov, na ulici v mestu Tondo v metropolitanskem območju Manile, Filipini, 11. junija 2013. FOTO: Romeo Ranoco Reuters

N. P.
 9. 4. 2026 | 14:25
V azijskih državah v razvoju, kot so Indija, Indonezija in Filipini, se pravkar odvija ena največjih selitev narodov v zgodovini, piše hrvaški Jutarnji list. Na stotine milijonov ljudi se seli v mesta, a urbanizacija je šele na začetku. V Južni Aziji denimo v mestih živi le 35 odstotkov prebivalstva, medtem ko je ta delež v Severni Ameriki že 80-odstoten. Hitra rast metropol pa prinaša ogromne težave. Delhi, Džakarta in Manila se utapljajo v onesnaženju, prometnih zastojih in kriminalu, vendar največjo oviro za napredek predstavlja pomanjkanje dostojnih in cenovno dostopnih stanovanj. Rešitev tega problema ne bi le izboljšala življenja milijonov, temveč bi močno spodbudila gospodarstvo, saj bi prebivalci postali bolj produktivni.

Po podatkih organizacije Habitat for Humanity v Aziji živi več kot polovica od 1,1 milijarde ljudi, ki na svetu prebivajo v barakarskih naseljih (t. i. slumih). Azijska razvojna banka ocenjuje, da več kot 40 odstotkov mestnega prebivalstva v Aziji biva v neustreznih razmerah: v razpadajočih bivališčih brez elektrike in vode ali v prenatrpanih prostorih. Filipini ocenjujejo, da v njihovih mestih manjka 7 milijonov stanovanj, v Indoneziji 27 milijonov, v Indiji pa številke sežejo celo do 47 milijonov. Pomanjkanje kakovostne gradnje spremljajo astronomske cene tistih nekaj ustreznih nepremičnin, ki so na voljo. V Manili so stanovanja v povprečju 20-krat dražja od srednjega dohodka gospodinjstva. To je večji razmik kot v elitnih predelih Manhattna in po merilih stroke pomeni, da so formalna stanovanjska tržišča v azijskih velemestih v veliki večini povsem nedostopna.

Resnična cena slabih bivališč

Slabe razmere neposredno škodujejo gospodarstvu. Raziskava v Indiji je pokazala, da bi revni prebivalci s podeželja raje zaslužili 35 odstotkov manj doma, kot pa prenašali nevzdržne pogoje v mestih. Poleg tega kakovostna stanovanja prinašajo jasne koristi:

  • Zdravje in delo: Ljudje v urejenih prostorih manj obolevajo in lažje delajo od doma.
  • Izobraževanje: Varna okolja otrokom omogočajo lažji dostop do šolanja in vztrajanje v sistemu.
  • Gospodarska rast: Preoblikovanje slumov v urejene soseske lahko lokalni BDP dvigne za 10 odstotkov, pričakovano življenjsko dobo pa za 4 odstotke.

V azijskih mestih gradnjo pogosto ovirajo togi predpisi. Omejitve višine stavb ali prepovedi stanovanjske gradnje v poslovnih conah naj bi preprečile prenatrpanost, a imajo pogosto nasproten učinek: ljudi silijo v nelegalna naselja. Ko je Mumbaj leta 2018 dovolil višjo gradnjo, je ponudba stanovanj poskočila za 58 odstotkov, cene pa so padle za četrtino. Investitorji se gradnji dostopnih stanovanj raje izogibajo, saj luksuzni projekti prinašajo večji dobiček. Tudi če se zgradi več enot, te pogosto pokupijo vlagatelji, ki nepremičnine pustijo prazne. Dodatno težavo predstavlja neurejen trg hipotek; ker veliko ljudi dela na črno, nimajo dostopa do kreditov.

Čeprav si vlade želijo same graditi poceni stanovanja, jim za množično gradnjo primanjkuje denarja, zemljišč in administrativnih zmogljivosti. Pozitivne zgodbe, kot je preselitev prebivalcev barakarskih naselij v nove stolpnice v Delhiju, so redke in ne zadoščajo za milijonske potrebe. Strokovnjaki menijo, da bi morale države raje »usmerjati kot pa neposredno upravljati«. Rešitve vidijo v javno-zasebnih partnerstvih, kjer država pokrije del stroškov ali zagotovi zemljišča po nižjih cenah; davčnih spodbudah za investitorje, ki gradijo za nižji cenovni razred; pa tudi spodbujanju najema namesto zgolj lastništva, saj je za novo priseljene najem pogosto edina realna možnost za stabilen začetek. Kakovost bivanja je nekakšen »referendum za kuhinjsko mizo«, saj družine skozi vsakodnevne izkušnje ocenjujejo uspešnost oblasti. Vlade, ki bodo uspele rešiti stanovanjsko krizo, si bodo s tem zagotovile dolgotrajno in trdno podporo prebivalstva.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
15:45
Novice  |  Slovenija
ČUDOVIT

Velikanski pirh, ki so ga izdelovali več kot 400 ur, je poklon zastavi

Domoljubno jajce bo zaznamovalo tudi junijski praznik.
9. 4. 2026 | 15:45
15:45
Novice  |  Slovenija
SIJW 2026

Bi okoli vratu nosili okvir slike?

Rekordna udeležba na petem Slovenskem tednu nakita.
Ajda Janovsky9. 4. 2026 | 15:45
15:15
Novice  |  Slovenija
OPOZORILO

Novi in stari funkcionarji: na to morajo biti pozorni glede premoženja

KPK opozarja, da morajo 'o celotnem premoženju poročati tudi funkcionarji, ki nadaljujejo mandat.
9. 4. 2026 | 15:15
15:12
Lifestyle  |  Izlet
DOGODEK

Okusi čemaž v Preddvoru: Pomladna kulinarična pravljica pod Storžičem (FOTO)

V Preddvoru mežaž že tradicionalno določa utrip aprilskega dogajanja, letošnja prireditev pa obljublja pravo kulinarično doživetje.
9. 4. 2026 | 15:12
15:00
Lifestyle  |  Stil
UČINKOVITO

Naravna zaščita za vrt: preprost trik za obrambo pred polži

Polži so nočna mora mnogih vrtnarjev.
9. 4. 2026 | 15:00
14:45
Bulvar  |  Tuji trači
SPOMINI

Iskrena nekdanja pomočnica Kate Middleton: to jo je najbolj motilo

Natasha Archer, dolgoletna tesna sodelavka valižanske princese, je začela novo poklicno poglavje
9. 4. 2026 | 14:45

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Mnogi predolgo odlašajo, potem pa jih računi za ogrevanje močno udarijo

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
