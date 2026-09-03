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CENE NEPREMIČNIN

Najdražji kvadrati so v Hongkongu, Ljubljana med cenovno ugodnejšimi

Cene stanovanj v evropskih mestnih središčih se med seboj močno razlikujejo. Med deseterico najdražjih mest sta le dve prestolnici največjih evropskih gospodarstev.
Zürich je najdražji v Evropi. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Zürich je najdražji v Evropi. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

V Hongkongu je treba za kvadrat odšteti 23.790 evrov. FOTO: Mandel Ngan/Reuters

V Hongkongu je treba za kvadrat odšteti 23.790 evrov. FOTO: Mandel Ngan/Reuters

Poročilo primerja cene kvadratnega metra stanovanja v središču 69 mest. FOTO: Dokumentacija Dela

Poročilo primerja cene kvadratnega metra stanovanja v središču 69 mest. FOTO: Dokumentacija Dela

Zürich je najdražji v Evropi. FOTO: Christian Hartmann/Reuters
V Hongkongu je treba za kvadrat odšteti 23.790 evrov. FOTO: Mandel Ngan/Reuters
Poročilo primerja cene kvadratnega metra stanovanja v središču 69 mest. FOTO: Dokumentacija Dela
I. R.
 3. 9. 2026 | 08:41
6:04
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Stanovanjsko vprašanje je eden največjih problemov po vsej Evropi. Pri tem ne gre le za dostopnost nepremičnin, temveč tudi za njihovo cenovno dosegljivost, zlasti v prestolnicah, velikih urbanih središčih in priljubljenih turističnih destinacijah. Cene nakupa in najema nepremičnin se med državami močno razlikujejo. Poročilo Mapping the World's Prices 2026, ki ga je objavil raziskovalni inštitut Deutsche Bank, primerja cene kvadratnega metra stanovanja v središču 69 mest, med katerimi je 28 evropskih, poroča Euronews.

Na vrhu evropske lestvice sta dve švicarski mesti, zaradi česar je Švica hkrati najdražja država za nakup nepremičnine v mestnih središčih. V Zürichu kvadratni meter stanovanja stane 22.910 evrov, medtem ko je v Ženevi cena 19.439 evrov. Za stanovanje s površino 80 kvadratnih metrov bi to pomenilo, da bi bilo treba v Zürichu odšteti približno 1,833 milijona evrov, v Ženevi pa okoli 1,555 milijona evrov.

Ljubljana se s povprečno ceno okoli 4300 evrov na kvadratni meter uvršča med ugodnejša evropska mesta.

London je na tretjem mestu s ceno 17.241 evrov oziroma 14.782 funtov na kvadratni meter. Stanovanje, veliko 80 kvadratnih metrov, bi v britanski prestolnici tako stalo okoli 1,379 milijona evrov oziroma 1,183 milijona funtov. Pariz je na četrtem mestu, vendar so nepremičnine v francoski prestolnici občutno cenejše kot v Londonu. Kvadratni meter tam stane 12.771 evrov, kar pomeni, da je nakup stanovanja v središču Londona približno 35 odstotkov dražji kot v Parizu. Prvo peterico zaključuje Dunaj, kjer kvadratni meter stane 12.483 evrov. Med prvimi petimi mestnimi središči sta izmed največjih evropskih gospodarstev le London in Pariz. Najdražje nemško mesto je München s ceno 11.435 evrov na kvadratni meter.

Na seznamu desetih najdražjih so še Luksemburg z 11.011 evri, København z 10.191 evri, Stockholm z 10.037 evri in Oslo z 9785 evri na kvadratni meter. V norveški prestolnici je cena tako padla pod 10.000 evrov. Tri skandinavska mesta so med desetimi najdražjimi, medtem ko so Helsinki na 13. mestu z 8431 evri na kvadratni meter. Malce dražja od finske prestolnice sta Milano in Amsterdam, kjer kvadratni meter stane 9378 oziroma 9273 evrov. Praga je dražja od prestolnic Španije in Nemčije. Za kvadratni meter stanovanja v središču češke prestolnice je treba odšteti 8352 evrov. V Madridu je cena 7831 evrov, v Berlinu pa 7613 evrov na kvadratni meter. Sledi Rim s 7328 evri.

Cena stanovanja z 80 kvadratnimi metri površine preseže milijon evrov le v štirih mestih.

Nad 7000 evrov na kvadratni meter so cene tudi v Dublinu, kjer znašajo 7185 evrov, ter v Frankfurtu s 7162 evri. V Lizboni kvadratni meter stane 6636 evrov, v Barceloni pa 6485. Istanbul je najcenejše evropsko mesto na tem seznamu, kvadratni meter stanovanja v središču stane 2646 evrov. Sledijo Atene s 3442 evri na kvadratni meter. Med cenejšimi mesti je Bruselj, prestolnica Evropske unije, ki je tretji z dna lestvice. Tam kvadratni meter stanovanja stane 4380 evrov. V Birminghamu cena znaša 4671 evrov, s čimer je prav tako pod mejo 5000 evrov. Nad to mejo so Budimpešta s 5243 evri, Varšava s 5443 evri in Edinburg s 5708 evri na kvadratni meter.

Slovenska prestolnica se s povprečno ceno okoli 4300 evrov na kvadratni meter uvršča med cenovno ugodnejša evropska mesta, saj je precej pod splošnim evropskim povprečjem, ki znaša 9090 evrov na kvadrat. Kljub temu pa cene novogradenj in elitnih lokacij v Ljubljani segajo vse do 9000 evrov za kvadrat. Glede na te podatke cena stanovanja z 80 kvadratnimi metri površine preseže milijon evrov le v štirih mestih. Zürich je pri tem blizu meje dveh milijonov, medtem ko v Ženevi cena presega 1,5 milijona evrov.

Najdražji in najcenejši

Povprečna cena stanovanja s površino 80 kvadratnih metrov v vseh 28 mestih znaša okoli 727.000 evrov. Če pa upoštevamo vseh 69 mest, zajetih v poročilu, je najdražji Hongkong z 23.790 evri na kvadratni meter. Sledita Zürich z 22.910 evri in Seul z 21.897 evri.

Na drugem koncu lestvice sta Kairo, kjer kvadratni meter stane le 784 evrov, in Johannesburg z 913 evri. V obeh mestih je cena pod 1000 evri na kvadratni meter.

Podatki v poročilu temeljijo na podatkih Numbea in Deutsche Banka, zneski pa so preračunani v evre po povprečnih tečajih Evropske centralne banke v prvi polovici leta 2026, povzema portal N1.hr.

V Hongkongu je treba za kvadrat odšteti 23.790 evrov. FOTO: Mandel Ngan/Reuters
V Hongkongu je treba za kvadrat odšteti 23.790 evrov. FOTO: Mandel Ngan/Reuters

Poročilo primerja cene kvadratnega metra stanovanja v središču 69 mest. FOTO: Dokumentacija Dela
Poročilo primerja cene kvadratnega metra stanovanja v središču 69 mest. FOTO: Dokumentacija Dela

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