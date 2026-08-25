Najmanj 30 ljudi umrlo pod goro smeti

V gvinejski prestolnici Conakry se je v noči na nedeljo zgodila tragedija, ki je po uradnih podatkih terjala 30 življenj. Na največjem smetišču v mestu se je po obilnem deževju zrušila ogromna gmota odpadkov in pod seboj pokopala bližnje hiše. Nesreča se je zgodila ob dveh zjutraj, ko je večina spala. Šest ljudi je bilo huje poškodovanih, še 16 pa lažje. Med žrtvami je tudi pet otrok Cire Diallo, ki je novinarjem na prizorišču povedala: »Izgubila sem vse svoje otroke.«

Ob dveh zjutraj so se na nič hudega sluteče podrle smeti.

Oblasti so na območje poslale številne reševalce in mehanizacijo, da bi poiskali morebitne zasute, rešili preživele in izkopali trupla. Reševalci so z bagri in drugo težko mehanizacijo prekopavali ogromne količine razsutih odpadkov. Po pripovedovanju prič je bila gmota smeti tako velika, da je lahko pod seboj pokopala tudi večjo večstanovanjsko stavbo.

Gvinejski premier Amadou Oury Bah je obiskal prizorišče in prebivalce pozval, naj ostanejo mirni, pokažejo solidarnost in upoštevajo navodila reševalcev. Poskrbeli naj bi tudi za zdravljenje poškodovanih in pomoč ljudem, ki so v nesreči ostali brez domov. Gvinejska ministrica za lokalno upravo Djénabou Touré Camara je le nekaj dni prej napovedala zaprtje nevarnega odlagališča in preselitev odpadkov iz prestolnice. Odlagališče bi morali po navedbah oblasti zapreti prav v nedeljo, 23. avgusta, torej na dan tragedije. Zaradi strahu pred zrušitvijo so oblasti prebivalcem v okolici že prej odredile izselitev, vendar so nekateri kljub temu ostali.