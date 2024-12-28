Najmočnejša tajna skupina na svetu ima novega vodjo! Prihaja dramatična sprememba v svetovni ureditvi?

Družba, ki jo sestavljajo politične, gospodarske, vojaške, finančne in medijske sile, je za predsednika upravnega odbora izvolila nekdanjega vodjo zveze Nato Jensa Stoltenberga.

Jens Stoltenberg. FOTO: Thomas Fure Via Reuters

Novi red

Skupina Bilderberg je bila ustanovljena leta 1954 in od takrat je svet fasciniran nad skrivnimi srečanji v ekskluzivnih hotelih in alpskih letoviščih, kjer udeleženci razpravljajo o mednarodnih odnosih, ekonomiji in varnosti. Skupina je dobila ime po hotelu Bilderberg na Nizozemskem, kjer je bilo prvo srečanje. Člani se sestanejo enkrat letno, da razpravljajo o vprašanjih svetovnega pomena.

Seznam udeležencev vedno vzbudi veliko zanimanja: premierji, predsedniki, člani kraljevih družin, generali, direktorji velikih korporacij in guvernerji bank, za katere nekateri menijo, da poskušajo vzpostaviti nov svetovni red.

O skupini Bilderberg svetovna javnost ne ve kaj dosti več kot to, da skupina obstaja in da so v njej zbrani najvplivnejši predstavniki globalnega gospodarstva, financ, medijev in politike. Že to je zelo nenavadno. V času, ko mediji slehernega, kolikor toliko javnosti znanega posameznika, zalezujejo celo pri njegovih najbolj zasebnih opravilih, se vsako leto nekje na zemeljski obli za nekaj dni sestane vsa svetovna oblastna elita, ne da bi o tem poročal katerikoli od velikih svetovnih medijev – pa čeprav tej eliti pripadajo tudi nekatera najslavnejša novinarska imena.

Jens Stoltenberg je bil izbran za novega šefa zaradi svojega strokovnega znanja o čezatlantski strategiji. Njegov mandat v Natu so zaznamovali vojna v Ukrajini, vse večje težnje po prevladi Rusije in Kitajske, sam pa je ponosno izjavil, da je poskrbel za največjo krepitev kolektivne obrambe v v zadnjih letih.

Dobro služijo z višjmi obrambnimi izdatki

Toda številni vidni člani skupine Bilderberg so imeli velike koristi od povečanih izdatkov za obrambo. Eden od njih je tesni Trumpov zaveznik Peter Thiel, vodja podjetja Palantir, katerega tehnologija je bila uporabljena v vojni v Ukrajini.

Donald Trump. FOTO: Brandon Bell Via Reuters

Stoltenberg prihaja na čelo skupine v času, ko Donald Trump, ki je z pogostimi napadi na Nato povzročil ogorčenje v Evropi, ponovno vstopa v Belo hišo. Novoizvoljeni predsednik je že večkrat ponovil svoje stališče, da ne bo več porabljal milijard denarja ameriških davkoplačevalcev za financiranje vojn drugih držav. Stoltenberg je ob tem prejšnji mesec opozoril, da je Trumpova retorika v kampanji sprožila upravičene pomisleke glede njegove »zavezanosti evropski varnosti«.

Novi vodja Bilderberga v neposredni povezavi s Trumpom

Toda novi vodja Bilderberga je lahko prepričan, da ima, če se stvari zapletejo, neposredno povezavo s Trumpom prek Thiela, ki je bil eden največjih zagovornikov novoizvoljenega predsednika, ob tem navaja Daily Mail. Druga pomembna članica upravnega odbora Bilderberga je Nadia Schadlow, višja sodelavka možganskega trusta Hudsonov inštitut. To je neprofitni think-tank konservativcev, ki ga je leta 1961 ustanovil vizionar, vojaški strateg Herman Kahn. Oktobra je tako napisala članek z pomenljivim naslovom »Evropa ne bi smela videti potencialne Trumpove vrnitve kot grožnje.« V članku je omenila, kako Trump pogosto napada evropske države članice Nata, ker ne porabijo dovolj svojega denarja za nacionalno obrambo, vendar je dejala, da bi morala Evropa poskušati sodelovati z njim.