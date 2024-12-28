  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SVETOVNA VLADA V SENCI?

Najmočnejša tajna skupina na svetu ima novega vodjo! Prihaja dramatična sprememba v svetovni ureditvi?

Skupino Bilderberg je, medtem ko se Donald Trump pripravlja na ponoven prevzem Bele hiše, prevzel nekdanji vodja zveze Nato.
Donald Trump in Jens Stoltenberg. FOTO: Brandon Bell Via Reuters/Thomas Fure Via Reuters

Donald Trump in Jens Stoltenberg. FOTO: Brandon Bell Via Reuters/Thomas Fure Via Reuters

Jens Stoltenberg. FOTO: Thomas Fure Via Reuters

Jens Stoltenberg. FOTO: Thomas Fure Via Reuters

Donald Trump. FOTO: Brandon Bell Via Reuters

Donald Trump. FOTO: Brandon Bell Via Reuters

Donald Trump in Jens Stoltenberg. FOTO: Brandon Bell Via Reuters/Thomas Fure Via Reuters
Jens Stoltenberg. FOTO: Thomas Fure Via Reuters
Donald Trump. FOTO: Brandon Bell Via Reuters
M. U.
 28. 12. 2024 | 15:05
4:14
A+A-

Družba, ki jo sestavljajo politične, gospodarske, vojaške, finančne in medijske sile, je za predsednika upravnega odbora izvolila nekdanjega vodjo zveze Nato Jensa Stoltenberga.

Jens Stoltenberg. FOTO: Thomas Fure Via Reuters
Jens Stoltenberg. FOTO: Thomas Fure Via Reuters

Novi red

Skupina Bilderberg je bila ustanovljena leta 1954 in od takrat je svet fasciniran nad skrivnimi srečanji v ekskluzivnih hotelih in alpskih letoviščih, kjer udeleženci razpravljajo o mednarodnih odnosih, ekonomiji in varnosti. Skupina je dobila ime po hotelu Bilderberg na Nizozemskem, kjer je bilo prvo srečanje. Člani se sestanejo enkrat letno, da razpravljajo o vprašanjih svetovnega pomena.

Seznam udeležencev vedno vzbudi veliko zanimanja: premierji, predsedniki, člani kraljevih družin, generali, direktorji velikih korporacij in guvernerji bank, za katere nekateri menijo, da poskušajo vzpostaviti nov svetovni red.

O skupini Bilderberg svetovna javnost ne ve kaj dosti več kot to, da skupina obstaja in da so v njej zbrani najvplivnejši predstavniki globalnega gospodarstva, financ, medijev in politike. Že to je zelo nenavadno. V času, ko mediji slehernega, kolikor toliko javnosti znanega posameznika, zalezujejo celo pri njegovih najbolj zasebnih opravilih, se vsako leto nekje na zemeljski obli za nekaj dni sestane vsa svetovna oblastna elita, ne da bi o tem poročal katerikoli od velikih svetovnih medijev – pa čeprav tej eliti pripadajo tudi nekatera najslavnejša novinarska imena. 

Jens Stoltenberg je bil izbran za novega šefa zaradi svojega strokovnega znanja o čezatlantski strategiji. Njegov mandat v Natu so zaznamovali vojna v Ukrajini, vse večje težnje po prevladi Rusije in Kitajske, sam pa je ponosno izjavil, da je poskrbel za največjo krepitev kolektivne obrambe v v zadnjih letih. 

Dobro služijo z višjmi obrambnimi izdatki 

Toda številni vidni člani skupine Bilderberg so imeli velike koristi od povečanih izdatkov za obrambo. Eden od njih je tesni Trumpov zaveznik Peter Thiel, vodja podjetja Palantir, katerega tehnologija je bila uporabljena v vojni v Ukrajini.

Donald Trump. FOTO: Brandon Bell Via Reuters
Donald Trump. FOTO: Brandon Bell Via Reuters

Stoltenberg prihaja  na čelo skupine v času, ko Donald Trump, ki je z  pogostimi napadi na Nato povzročil ogorčenje v Evropi, ponovno vstopa v Belo hišo. Novoizvoljeni predsednik je že večkrat ponovil svoje stališče, da ne bo več porabljal milijard denarja ameriških davkoplačevalcev za financiranje vojn drugih držav. Stoltenberg je ob tem prejšnji mesec opozoril, da je Trumpova retorika v kampanji sprožila upravičene pomisleke glede njegove »zavezanosti evropski varnosti«.

Novi vodja Bilderberga v neposredni povezavi s Trumpom

Toda novi vodja Bilderberga je lahko prepričan, da ima, če se stvari zapletejo, neposredno povezavo s Trumpom prek Thiela, ki je bil eden največjih zagovornikov novoizvoljenega predsednika, ob tem navaja Daily Mail. Druga pomembna članica upravnega odbora Bilderberga je Nadia Schadlow, višja sodelavka možganskega trusta Hudsonov inštitut. To je neprofitni think-tank konservativcev, ki ga je leta 1961 ustanovil vizionar, vojaški strateg Herman Kahn. Oktobra je tako napisala članek z pomenljivim naslovom »Evropa ne bi smela videti potencialne Trumpove vrnitve kot grožnje.« V članku je omenila, kako Trump pogosto napada evropske države članice Nata, ker ne porabijo dovolj svojega denarja za nacionalno obrambo, vendar je dejala, da bi morala Evropa poskušati sodelovati z njim.

 

 

Več iz teme

Donald TrumpNatovojnaSkupino BilderbergJens Stoltenberg
ZADNJE NOVICE
16:29
Premium
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
JESEN V BARVAH

Oranžni zaklad jeseni: pomaga pri hujšanju in prebavi

Z rednim uživanjem buč in bučnih semen lahko okrepimo odpornost, izboljšamo prebavo, zaščitimo srce.
15. 10. 2025 | 16:29
16:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
DRZNE TATVINE

V Piranu več moških izvedlo več drznih tatvin, kradejo denar in telefone

Policisti primer intenzivno preiskujejo.
15. 10. 2025 | 16:29
16:22
Bulvar  |  Domači trači
BREZ DLAKE NA JEZIKU

Po hudi diagnozi Violeta Tomić popenila: »To me čisto raz***di!«

Takšni klici so po njenih besedah vdor v trenutno zelo ranljivo zasebnost.
15. 10. 2025 | 16:22
16:10
Novice  |  Slovenija
MOSKVA

Sporočilo iz Rusije odmeva! Ste videli, kaj je Nejc vprašal Putinovega zunanjega ministra? (VIDEO)

Sergej Lavrov poudaril, da Slovenija deluje popolnoma usklajeno z Zahodom, Madžarska in Slovaška pa z Rusijo ohranjata dialog.
15. 10. 2025 | 16:10
16:01
Bulvar  |  Zanimivosti
HODI ŽE TRI LETA

Ni bil zadovoljen z življenjem, pa je natovoril osla in zdaj pešači proti Indiji (FOTO)

Francoza, ki vzbuja pozornost, kjer koli se pojavi, so srečali v okolici Makarske.
15. 10. 2025 | 16:01
15:25
Razno
NEVERJETNO

Svojci v šoku: zaposleni v domu za starejše varovankama ukradel več tisoč evrov

Denar je dvignil le nekdaj dni po smrti.
15. 10. 2025 | 15:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki