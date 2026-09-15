Najprej prepovedali naglavne rute, zdaj župan udaril po mizi: v učilnice se vrača 117 križev

V avstrijskem Welsu so pred začetkom novega šolskega leta v učilnice vrnili križe. Župan mesta Andreas Rabl iz svobodnjaške FPÖ je odredil namestitev kar 117 razpel, potem ko so mestne službe med pregledom šol ugotovile, da jih v številnih prostorih ni.

Wels, ki ima približno 65.000 prebivalcev, je med poletnimi počitnicami pregledal vseh 238 učilnic osnovnih in srednjih šol. Poleg manjkajočih križev so odkrili tudi, da manjka 187 zveznih in 192 deželnih grbov. Kam so izginili, niso ugotovili. Rabl je ob tem poudaril, da ne gre zgolj za simbolno gesto, ampak za spoštovanje zakonodaje, je navedel narodni.hr.

»Zakonsko predpisani grbi in križ v vsaki učilnici so izraz naše skupnosti vrednot in simbolizirajo našo domovino. Zato mi je še toliko pomembneje, da so ti simboli prisotni v vseh učilnicah in da s tem izpolnimo zakonsko obveznost,« je sporočil župan.

V nekaterih deželah je križ obvezen v vsaki učilnici

V več avstrijskih zveznih deželah zakon res določa prisotnost križa v učilnicah. V Gornji Avstriji, Salzburgu, Tirolski, Predarlski in Gradiščanski je križ obvezen v učilnicah ljudskih, srednjih, posebnih in politehničnih šol ne glede na veroizpoved večine učencev. Na Dunaju, v Spodnji Avstriji, na Koroškem in Štajerskem pa mora biti križ v učilnici, če je večina učencev krščanske veroizpovedi.

Ob začetku šolskega leta prepovedali naglavne rute

Po anketi iz leta 2025 naj bi 67 odstotkov Avstrijcev podpiralo ohranitev križev v javnih zgradbah, 25 odstotkov pa jih temu nasprotuje.

Novost prihaja v času, ko Avstrija spreminja tudi druga pravila, povezana z vero v šolah. V novem šolskem letu je namreč začela veljati tudi prepoved nošenja naglavnih rut za deklice, mlajše od 14 let, ki so jo podprle FPÖ ter koalicijske stranke ÖVP, SPÖ in NEOS.