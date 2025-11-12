Najprej v središču mesta pretepli tv snemalca, sledil masoven pretep zamaskirancev (FOTO in VIDEO)

Na Trgu bana Jelačića v središču Zagreba je mlajši moški danes popoldan napadel snemalca ekipe televizije N1, ki je na terenu snemala izjave, poročajo hrvaški mediji. Na osrednjem zagrebškem trgu je nekaj ur zatem izbruhnil tudi masoven pretep, v katerem je sodelovalo okrog 20 zamaskiranih mladeničev.

Najprej žalil novinarje, nato fizično napadel in porinil snemalca

Do napada na snemalca televizije N1 je prišlo zgodaj popoldan med snemanjem izjav na osrednjem trgu v Zagrebu. Mlajši moški je najprej žalil novinarje, nato pa fizično napadel in porinil snemalca, ki je pri tem utrpel tudi vidno poškodbo očesa. Policija je kmalu zatem potrdila identiteto nasilneža, preiskava pa še poteka.

Zamaskiranci mladeniča, ki je ležal na tleh, pretepali in brcali

Nekaj ur kasneje je na trgu bana Jelačića izbruhnil tudi masoven pretep. V njem je sodelovalo okrog 20 zamaskiranih mlajših moških, je razvidno iz posnetkov prič, ki sta jih objavila hrvaška spletna portala N1 in Jutarnji list.

Iz posnetka sicer ni povsem jasno, ali gre za spopad med dvema skupinama ali za organiziran napad na določene posameznike. Na posnetku je videti večjo skupino zamaskiranih moških, ki so napadli mladeniča, ki je ležal na tleh, ga pretepali in brcali ter nato zbežali.

Priča nasilja Vsi smo bili šokirani. Ljudje so gledali, policije ni bilo. To je grozno. Videl sem nekaj ljudi, ki so takoj vzeli telefone in poklicali, predvidevam, policijo.

Zgodilo se je na Trgu bana Jelačića v Zagrebu. FOTO: Hrvoje Kostelac/pixsell

Policija po navedbah prič na kraju dogodka ni posredovala, je pa bila obveščena o dogodku, vendar se na poizvedbe medijev glede incidenta za zdaj ni odzvala.