Najtežje leto severnih jelenov

V mestu Kuusamo na severu Finske narašča zaskrbljenost zaradi ogroženih čred severnih jelenov, ki so pomemben steber laponskega turističnega sektorja v božičnem obdobju. V zadnjih letih se je namreč povečalo število napadov volkov na črede, kar vpliva na preživetje lokalnih rejcev severnih jelenov in škoduje gospodarstvu regije, poroča CNN. Laponska na finskem severu je znana kot Božičkova dežela, kjer so tisoči severnih jelenov del praznične podobe in privabljajo obiskovalce z vsega sveta.

»To leto je najtežje obdobje,« pravi Juha Kujala, vodja družine rejcev severnih jelenov. Po njegovih besedah so enega od volkov opazili na kraju, kjer je bil ubit samček severnega jelena, na prizorišču pa so ostale sledi; druge živali so dokončale, kar so volkovi začeli.

Po podatkih finskega državnega inštituta za gozdne vire se je v zadnjih letih populacija volkov z okoli 300 povečala na približno 430 osebkov – na najvišjo raven v zadnjih desetletjih. Finska zveza rejcev navaja, da so volkovi letos pokončali že 1950 severnih jelenov, skoraj 70 odstotkov več kot leto prej.

Dodatne zaplete povzroča bližina ruske meje. Znanstveniki namreč naraščanje števila volkov pojasnjujejo s kombinacijo dejavnikov, med katerimi so zmanjšan odstrel volkov v Rusiji in politične spremembe v regiji. Nekateri raziskovalci opozarjajo na možno povezavo med čezmejnim seljenjem volkov in vojno v Ukrajini, ki vpliva na ekosisteme in tekmovanje za vire.

Raziskovalci poudarjajo, da sta potrebna uravnoteženo upravljanje populacije volkov in podpora lastnikom čred, finska vlada razmišlja o izdaji več dovoljenj za odstrel, rejci upajo na razumen dogovor, podpirajo pa tudi prizadevanja za mir v Ukrajini..