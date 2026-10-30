Največja kripto kraja v zgodovini: izginilo 6,3 milijarde dolarjev, sledi vodijo v Severno Korejo

Največjo svetovno borzo kriptovalut Binance je v četrtek pretresel obsežen hekerski napad, v katerem so bila prizadeta digitalna sredstva v vrednosti približno 6,3 milijarde dolarjev oziroma okoli 5,6 milijarde evrov. Če bodo potrjene vse razsežnosti kraje, bo šlo za največji tovrstni napad v zgodovini. Preiskovalci so doslej uspeli zamrzniti približno tri milijarde dolarjev, medtem ko se lov za preostalim denarjem nadaljuje. Po poročanju CNN in BBC več podjetij za kibernetsko varnost sumi, da za napadom stojijo severnokorejski hekerji.

Binance je sporočil, da je začasno ustavil vplačila in izplačila ter sprožil obsežno varnostno preiskavo. Uporabnikom zagotavlja, da so njihova sredstva varna, morebitno škodo pa bo pokril iz lastnih sredstev in posebnega sklada za izredne primere. Po prvih ugotovitvah naj bi napadalci izkoristili varnostno ranljivost prenosnega računalnika enega od inženirjev podjetja. Tako naj bi pridobili dostop do dela sistema in sprožili nepooblaščene transakcije za prenos kriptovalut.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

V podjetju poudarjajo, da za zdaj niso našli dokazov o razkritju zasebnih ključev digitalnih denarnic. Takoj po odkritju napada so preklicali kompromitirana pooblastila in skupaj s strokovnjaki za analizo blockchaina začeli slediti ukradenim sredstvom. Razsežnosti incidenta so pretresle tudi finančne trge. Vrednost bitcoina je po prvih poročilih o vdoru občutno padla, izgubljale pa so tudi druge večje kriptovalute.

Za napadom naj bi stala Severna Koreja

Podjetje TRM Labs, specializirano za preiskovanje kriptotransakcij, je odgovornost za napad pripisalo severnokorejski hekerski skupini TraderTraitor. Na povezavo s Severno Korejo kažejo podobnosti s preteklimi vdori ter način premikanja ukradenih sredstev. Podobne sume so izrazili tudi drugi strokovnjaki za kibernetsko varnost, vendar odgovornost za zdaj še ni uradno potrjena.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Severnokorejske hekerske skupine so bile v preteklosti že večkrat povezane z odmevnimi krajami kriptovalut. Februarja 2025 so napadalci z borze Bybit odtujili približno 1,5 milijarde dolarjev, kar je doslej veljalo za največjo potrjeno krajo te vrste. Ameriški in južnokorejski uradniki že dlje časa opozarjajo, da režim v Pjongjangu z nezakonitimi kibernetskimi dejavnostmi pridobiva sredstva, ki naj bi jih med drugim uporabljal za financiranje svojega jedrskega in raketnega programa. Preiskava še poteka, zato končni obseg škode in usoda preostalega denarja še nista povsem jasna.