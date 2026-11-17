Do sredine dopoldneva je glavni prehod na znameniti tradicionalni tržnici Namdaemun v Seulu obdan z zasebnimi varnostniki in policijo, kupci, stisnjeni za varnostno ograjo, pa se le počasi pomikajo naprej, medtem ko v rokah stiskajo oštevilčene listke. Večinoma se gnetejo ženske srednjih let, ki čakajo že več kot uro.
Tukaj ni ničesar vrednega ogleda, ne zapravljajte denarja!
Razlog za vse to je prodajalec na stojnici s šali: šest jih prodaja za 10.000 vonov, kar pomeni, da posamezni šal stane manj kot evro in pol. Prodajalec, znan pod vzdevkom stric s šali, je postal prava senzacija zaradi svoje prodajne tehnike: stranke namreč – odvrača od nakupa. »Ne zapravljajte denarja!« svari stranke. Ali pa: »To vam ne pristaja!« Zaradi kombinacije njegove prisrčne neposrednosti in zabavnega sloga prodaje je postal prava zvezda na družbenih omrežjih. Na tržnico se zgrinjajo kupci in ustvarjalci prenosov v živo, posnetki z njim pa na spletu dosegajo milijone ogledov.
Ob njem je stala dovolj dolgo, da je slišala njegovo prodajno predstavitev. »Tukaj ni ničesar vrednega ogleda,« pravi kupcem, hkrati pa jih – na nadvse prisrčen način – spodbuja: »Dajmo, gospa, pobrskajte spodaj, pobrskajte spodaj!« in jih tako vabi, naj prebrskajo kup šalov. »Doživljam ga kot svojega sina, kot mlajšega brata,« je še omenila Lee Ji-hyun. Ker je njegova priljubljenost tako narasla, je moral prodajalec šalov že večkrat ustaviti prodajo na stojnici, posredovati je morala policija. Stric s šali seveda vpliva tudi na obisk tržnice kot celote. »Nikoli nisem pomislila, da bi prišla na tržnico. Zdaj pa bom sem prišla vsak mesec,« je še zatrdila oboževalka strica s šali Lee Ji-hyun, ki na tržnico Namdaemun pred šalomanijo ni prišla že 30 let.