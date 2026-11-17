Do sredine dopoldneva je glavni prehod na znameniti tradicionalni tržnici Namdaemun v Seulu obdan z zasebnimi varnostniki in policijo, kupci, stisnjeni za varnostno ograjo, pa se le počasi pomikajo naprej, medtem ko v rokah stiskajo oštevilčene listke. Večinoma se gnetejo ženske srednjih let, ki čakajo že več kot uro.

Tukaj ni ničesar vrednega ogleda, ne zapravljajte denarja!

Razlog za vse to je prodajalec na stojnici s šali: šest jih prodaja za 10.000 vonov, kar pomeni, da posamezni šal stane manj kot evro in pol. Prodajalec, znan pod vzdevkom stric s šali, je postal prava senzacija zaradi svoje prodajne tehnike: stranke namreč – odvrača od nakupa. »Ne zapravljajte denarja!« svari stranke. Ali pa: »To vam ne pristaja!« Zaradi kombinacije njegove prisrčne neposrednosti in zabavnega sloga prodaje je postal prava zvezda na družbenih omrežjih. Na tržnico se zgrinjajo kupci in ustvarjalci prenosov v živo, posnetki z njim pa na spletu dosegajo milijone ogledov.

Seulska tržnica Namdaemun FOTO: Visit Korea

Prodajalec šalov svojega pravega imena ne razkriva, zato je znan kot stric s šali, imenujejo pa ga tudi Scarfrio, kar je igriva skovanka iz angleške besede scarf (šal) in imena, s čimer namigujejo na njegov videz in sproščeni šarm. Scarfrio deluje bolj surovo kot uglajeno: oblečen je v več plasti oblačil – kot se za uličnega prodajalca v mrazu spodobi – in pozira za selfieje s svojimi oboževalci. Odprl je profila na Instagramu in YouTubu.se je v sredo ob 10. uri postavila v vrsto, na vrsto pa je prišla ob 11.20. »Končno mi je uspelo nekaj dobiti!« je navdušeno povedala novinarju Guardiana in mu pokazala svoj plen. »Tako prikupno govori. Takšen človek si zasluži uspeh, zato sem ga prišla spodbujat – na koncu pa sem še nekaj kupila.«

Ob njem je stala dovolj dolgo, da je slišala njegovo prodajno predstavitev. »Tukaj ni ničesar vrednega ogleda,« pravi kupcem, hkrati pa jih – na nadvse prisrčen način – spodbuja: »Dajmo, gospa, pobrskajte spodaj, pobrskajte spodaj!« in jih tako vabi, naj prebrskajo kup šalov. »Doživljam ga kot svojega sina, kot mlajšega brata,« je še omenila Lee Ji-hyun. Ker je njegova priljubljenost tako narasla, je moral prodajalec šalov že večkrat ustaviti prodajo na stojnici, posredovati je morala policija. Stric s šali seveda vpliva tudi na obisk tržnice kot celote. »Nikoli nisem pomislila, da bi prišla na tržnico. Zdaj pa bom sem prišla vsak mesec,« je še zatrdila oboževalka strica s šali Lee Ji-hyun, ki na tržnico Namdaemun pred šalomanijo ni prišla že 30 let.

Za obisk stojnice s šali predvsem ženske čakajo tudi uro in pol. FOTO: Visit Korea