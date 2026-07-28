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Največji pekel v zgodovini države: evakuirali že več kot 220.000 ljudi, v nevarnosti velik del Evrope (FOTO in VIDEO)

Gozdni požar na jugozahodu Francije, ki je izbruhnil prejšnji teden, še vedno ni pod nadzorom in se nevarno približuje Bordeauxu. Gasilci bijejo bitko z ognjeno linijo, ki je že dosegla rob mesta.
FOTO: Afp

FOTO: Afp

OTO: Romain Perrocheau Afp

OTO: Romain Perrocheau Afp

FOTO: Handout Afp

FOTO: Handout Afp

FOTO: Afp

FOTO: Afp

FOTO: Afp

FOTO: Afp

FOTO: Afp

FOTO: Afp

FOTO: Afp

FOTO: Afp

FOTO: Afp
OTO: Romain Perrocheau Afp
FOTO: Handout Afp
FOTO: Afp
FOTO: Afp
FOTO: Afp
FOTO: Afp
G. P.
 28. 7. 2026 | 08:41
 28. 7. 2026 | 09:09
1:58
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Na jugozahodu Francije se nadaljuje boj z enim največjih gozdnih požarov v zgodovini države. Ognjena stihija v departmaju Gironde še vedno ni pod nadzorom, gasilci pa na vse načine poskušajo preprečiti, da bi plameni dosegli obrobje Bordeauxa, do katerega ogenj loči le približno 15 kilometrov.

Požar je od izbruha prejšnji teden uničil okoli 42.000 hektarjev površin, kar ustreza območju, velikemu približno štirikrat toliko kot Pariz. Zaradi nevarnosti je moralo svoj dom zapustiti več kot 220.000 ljudi, številni pa so nastanjeni v začasnih centrih ali pri sorodnikih. V gašenje je vključenih več kot 2500 gasilcev, pomagajo jim vojska, gasilska letala in helikopterji, pa tudi okrepitve z vseh koncev Evrope. Pomagati je pripravljena tudi Slovenija, a na ogroženih območjih za zdaj potrebujejo večja letala in helikopterje, kot jih ima Slovenija. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija sicer pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. 

Francoski predsednik Emmanuel Macron je med obiskom prizadetega območja poudaril, da se država sooča z »doslej še nevidenim požarom«, ter zagotovil, da bodo oblasti storile vse za zaščito prebivalcev in pomoč prizadetim. »To bitko bomo dobili skupaj,« je dejal. Čeprav se požar po zadnjih podatkih trenutno ne širi več tako hitro kot v minulih dneh, ostaja zelo nevaren. Oblasti opozarjajo, da bi lahko nov vročinski val, pričakujejo ga te dni, in veter znova poslabšala razmere, zato evakuiranim prebivalcem za zdaj še ne dovolijo vrnitve domov.

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