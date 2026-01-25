Najvišje plače za anesteziologe in pilote, najnižje za krojače

Povprečna neto plača z dodatki je na Hrvaškem lani znašala 1538 evrov, kar je za 14 odstotkov več kot leto prej. Najvišjo povprečno plačo so prejemali anesteziologi, piloti in sistemski inženirji, najnižjo pa krojači, šivilje in čistilke, je pokazala analiza hrvaškega portala MojPosao.

Največ, 38 odstotkov Hrvatov, prejema med 1000 in 1500 evri neto plače, 22 odstotkov pa med 1500 in 2000 evrov, še kaže analiza. Vse več jih prejema prek 2000 evrov, katerih delež je bil lani 15-odstoten, zmanjšuje pa se število tistih z manj kot 1000 evrov plače. Lani je bil njihov delež 12-odstoten, kar je približno za pol manj kot leto prej, ko je bilo v tem plačnem razredu 27 odstotkov zaposlenih.

Mediana plače je bila 1430 evrov, kar pomeni, da več kot polovica zaposlenih prejema plačo, nižjo od povprečja. Najbolje plačani so bili lani poklici s področja informacijskih tehnologij, kjer so plače od povprečja višje za 16 odstotkov.

Menedžerski in anesteziologi z najvišjo plačo

Najvišje plače so lani sicer poleg menedžerjev prejeli anesteziologi, ki zaslužijo približno 3657 evrov na mesec, piloti s 3246 evrov mesečne plače in načrtovalci IKT-sistemov, ki so v povprečju prejeli 2823 evrov na mesec. Med najbolje plačanimi so tudi zdravniki s povprečno plačo 2729 evrov.

Najnižje plače so imeli zaposleni v storitvenih dejavnostih. Šivilje v povprečju mesečno zaslužijo 864 evrov, frizerji 962 evrov, krojači 984 evrov na mesec, čistilke pa približno 984 evrov.

Najvišjo povprečno plačo so lani na Hrvaškem izplačevali v Zagrebu, znašala je 1662 evrov, kar je osem odstotkov nad državnim povprečjem.

Največjo rast plač so glede na vrsto lastništva zabeležili v javni upravi, kjer so se prejemki povečali za petino, ter v državnih podjetjih, kjer so se plače zvišale za 18 odstotkov. Najvišje plače so kljub temu še vedno v zasebnih podjetjih v pretežno tujem lastništvu, kjer povprečni prejemki znašajo 1686 evrov, kar je deset odstotkov nad državnim povprečjem.