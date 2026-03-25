Najvplivnejši ameriški analitik objavil šokantne podatke: to bi lahko bil začetek konca za Trumpa

Čeprav je od ameriških volitev minilo le nekaj mesecev, najnovejši podatki kažejo na presenetljiv preobrat v razpoloženju volilnega telesa. Donald Trump, ki se je v Belo hišo vrnil predvsem na krilih podpore moških volivcev, se zdaj sooča z dramatičnim upadom priljubljenosti prav v tej skupini. Analitik mreže CNN Harry Enten opozarja, da je Trump med moškimi izgubil kar 20 odstotnih točk podpore v primerjavi z izidom lanskega novembra. Če je takrat premagal Kamalo Harris s 13 točkami prednosti, je danes njegova neto priljubljenost v tej skupini zdrsnila v negativne številke. Še bolj izrazit je ta trend med mlajšimi moškimi, starimi do 25 let. V tej kategoriji se je prednost petih točk spremenila v globok minus, saj ga zdaj kar 19 odstotkov več mladih moških ne podpira, kot pa ga podpira. Enten poudarja, da so prav ti volivci leta 2024 omogočili republikansko zmago, njihovo razočaranje pa bi lahko stranko stalo večino v predstavniškem domu in celo nadzor nad senatom.

Glavni krivec: draga goriva in življenjski stroški

Razlog za takšen preobrat ni ideološki, temveč ekonomski. Pred volitvami so volivci verjeli, da bo Trump bolje upravljal z gospodarstvom, danes pa so številke obrnjene. Anket portalov Yahoo in YouGov kažeta, da kar 67 odstotkov Američanov ne odobrava njegovega spopadanja z rastjo cen. K nezadovoljstvu je močno prispeval skok cen goriva, saj je povprečna cena za galono (1 galona je 3.78 litra) bencina v enem samem mesecu narasla z 2,94 na 3,95 dolarja (2,53 na 3,4 evra). Glavni razlog za to naj bi bili zaostreni odnosi z Iranom, kar neposredno udarja po žepih povprečnih Američanov.

V uradu predsednika ostajajo mirni in rezultate anket zavračajo. Tiskovni predstavnik Davis Ingle je poudaril, da je bila »edina prava anketa tista 5. novembra 2024, ko je skoraj 80 milijonov volivcev izbralo Trumpa«. Po njegovih besedah predsednik aktivno dela na zniževanju inflacije, ustvarjanju delovnih mest in reševanju stanovanjske problematike, rezultati njegove politike pa naj bi bili že vidni tako doma kot v tujini.