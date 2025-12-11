Najvplivnejši človek v Evropi sploh ni Evropejec!

Bruseljski portal Politico je napovedal 28 najvplivnejših oseb v Evropi, ki bodo odločilno oblikovale evropsko politiko. Odnosi med Evropo in ZDA so postali stalna vaja iz strateške potrpežljivosti, zato najvplivnejša osebnost v Evropi ni Evropejec, temveč ameriški predsednik Donald Trump. Na drugem mestu je danska premierka Mette Frederiksen, ki jo Washington vidi kot ključno partnerico v severni Evropi.

28 VPLIVNEŽEV je razvrstil časnik Politico.

Na tretjem je nemški kancler Friedrich Merz, na četrtem francoska političarka Marine Le Pen. Sledijo ruski predsednik Vladimir Putin, britanski politik Nigel Farage, Ursula von der Leyen, generalni sekretar Nata Mark Rutte, italijanska premierka Giorgia Meloni, deseti je britanski premier Keir Starmer. Sledijo vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, Viktor Orban, finski predsednik Alexander Stubb, Volodimir Zelenski in ekonomist Gabriel Zucman. Na 16. mestu je diplomatka Kaja Kallas, sledijo španska političarka Teresa Ribera, soustanovitelj platforme Spotify, Šved Daniel Ek, francoski predsednik Emmanuel Macron, dvajseti nekdanji predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi. Na 21. mestu je češki politik Andrej Babiš, sledijo ameriški general evropskega poveljstva Alexus Grynkewich, poljski zgodovinar Karol Nawrocki, nemška političarka Heidi Reichinnek, vodja banke UniCredit Andrea Orcel, aktivistka Rima Hassan, nizozemski politik Rob Jetten in predsednik mednarodne nogometne zveze Fifa, Italijan Gianni Infantino.