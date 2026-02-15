Nakazal denar za tovornjak, na dogovorjenem naslovu pa ni bilo ne vozila ne prodajalca

Moški z območja Kutjeva je ostal brez denarja, potem ko je želel prek spletnega oglasnika kupiti tovornjak, poroča hrvaški Index. Decembra lani je moški stopil v stik z neznanim prodajalcem in se z njim dogovoril za nakup vozila. Po dogovoru je nakazal celotno kupnino ter pričakoval, da bo vozilo prevzel na dogovorjenem naslovu v Nemčiji. Letos februarja je prispel na dogovorjeno mesto, tam pa ga ni čakalo ne vozilo, ne prodajalec. Oseba, s katero je komuniciral, se mu po nakazilu ni več oglašala.

Pri nakupu preko spleta ne nakazujte predujma ali celotnega zneska brez preverjenih podatkov o prodajalcu in jasnih zagotovil o obstoju blaga. Izogibajte se komunikaciji zunaj uradnih platform ter zahtevajte dokumentacijo in dodatna dokazila, ki potrjujejo verodostojnost ponudbe.

Fotografije je simbolična. FOTO: Getty Images

Policija in drugi strokovni viri navajajo, da je v zadnjih letih v Sloveniji znaten porast prijav spletnih goljufij, ki vključujejo tudi prevare pri spletnih nakupih. Samo do sredine oktobra 2025 je bilo zabeleženih skoraj 2.000 prijav spletnih prevar, kar je skoraj toliko kot v celotnem prejšnjem letu, in skupna škoda je že blizu 28 milijonov evrov, pri čemer večino finančnih izgub prizadenejo fizične osebe.

Požeško-slavonska policija vodi nadaljnje kriminalistično preiskovanje. Kazenska ovadba bo posredovana pristojnemu državnemu tožilstvu. Policija ob tem opozarja na vse pogostejše primere spletnih prevar, zlasti pri nakupih prek oglasnikov, družbenih omrežij in neuradnih spletnih strani. Storilci se pogosto predstavljajo kot prodajalci vozil, tehničnega blaga, gospodinjskih aparatov ali gradbene opreme. Po dogovoru s kupcem zahtevajo plačilo predujma ali celotnega zneska. Po prejetem nakazilu prekinejo komunikacijo, blago pa nikoli ni dostavljeno.

