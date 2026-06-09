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IZRAČUN

Namestitev, cestnina, sladoled ... Koliko povprečna družina potrebuje za poletne počitnice na Hrvaškem?

Novinarski kolegi v Dnevniku Nove TV so poskušali kar se da natančno izračunati, koliko stane enotedensko julijsko letovanje na Jadranu.
fdsdsf FOTO: Arhiv Tzg
fdsdsf FOTO: Arhiv Tzg
M. U.
 9. 6. 2026 | 20:36
 9. 6. 2026 | 20:36
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Hrvaška obala postaja za poletni oddih zelo draga, zato so v Dnevniku Nove TV poskusili kar se da natančno izračunati, koliko v resnici stane enotedensko julijsko letovanje na Jadranu. Največji izdatek za počitnice je seveda namestitev. Kot destinacijo so izbrali Omiš, izračun pa je narejen na primeru družine z dvema odraslima in dvema otrokoma do 12 let. Pri apartmajih s kuhinjo se cene gibljejo od 70 do 160 evrov na noč. V povprečju za sedem dni okoli 900 evrov.

Omiš leži v srcu Dalmacije na levi obali ob izlivu reke Cetine v morje, 21 km jugovzhodno od Splita.

Plaže na Hrvaškem niso plačljive, vendar je tudi odhod na kopanje strošek. Tako so hrvaški novinarji za potrebe izračuna štirikrat najeli po dva ležalnika in en senčnik, kar je stalo 120 evrov. Dvakrat po eno uro so najeli tudi vodno kolo, kar je skupaj stalo 50 evrov. V izračun sta bili vključeni tudi dve kavi, dve pivi in po dva soka – skupno 142 evrov.

Sladoled je nepogrešljiv

V sedmih dneh je bilo za štiri osebe v izračun vključenih 20 kepic sladoleda, ki skupaj stanejo 62 in pol evra. Od izletov so v izračun vključeni vožnja z ladjo na Brač s kosilom, vožnja do izletniške točke Radmanove mlinice, vzpon do trdnjave Mirabela in družinski rafting, prilagojen otrokom, s čimer je strošek letovanja dosegel 1508 evrov in 50 centov.

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Čeprav ima izbrani apartma kuhinjo, sta bili v izračun vključeni tudi dve večerji v lokalni gostilni v znesku 216 evrov s pijačo ter dvakat pica, katerih strošek s pijačo znaša 116 evrov. V skupni seštevek so bile vključene še štiri palačinke v znesku 20 evrov ter štirje hitri obroki iz pekarne v znesku 36 in pol evra.

Seveda je potrebno prišteti še stroške za pot, od goriva do cestnin. Po podatkih AMZS bi iz Ljubljane do Splita tako porabili  90.03 evrov.

Temu je treba prišteti še del nepričakovanih stroškov, ki se vedno pojavijo, ter nakup živil za zajtrk in obroke, ki se pripravijo v apartmaju.

 

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