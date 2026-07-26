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Namesto ciste na jajčniku so ji odstranili zdrav mehur! Sodišče ji je prisodilo vrtoglavo odškodnino

Zaradi hude zdravniške napake je morala prestati več dodatnih operacij.
Emily Mitchell in njen mož FOTO: Facebook

Emily Mitchell in njen mož FOTO: Facebook

Emily Mitchell FOTO: Facebook

Emily Mitchell FOTO: Facebook

Dr Danielle Gagnon FOTO: Linkedin

Dr Danielle Gagnon FOTO: Linkedin

Emily Mitchell in njen mož FOTO: Facebook

Emily Mitchell in njen mož FOTO: Facebook

Emily Mitchell in njen mož FOTO: Facebook
Emily Mitchell FOTO: Facebook
Dr Danielle Gagnon FOTO: Linkedin
Emily Mitchell in njen mož FOTO: Facebook
Kaja Grozina
 26. 7. 2026 | 12:31
4:25
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Američanki Emily Mitchell je porota prisodila visoko odškodnino, potem ko ji je kirurginja med operacijo pomotoma odstranila skoraj celoten sečni mehur namesto ciste na jajčniku. Zaradi zdravniške napake je morala 43-letnica prestati več dodatnih operacij, med drugim poseg, pri katerem so ji iz dela črevesa izdelali nov mehur. Posledice čuti še danes. Devetčlanska porota na višjem sodišču okrožja Kennebec v ameriški zvezni državi Maine je v četrtek soglasno ugotovila, da je bila za posledice operacije odgovorna bolnišnica Northern Light Inland Hospital. Mitchellovi so prisodili 15,75 milijona dolarjev, njenemu možu Joshui Mitchellu pa še 1,25 milijona dolarjev odškodnine, poroča Daily Mail. Skupaj bo družina prejela 17 milijonov dolarjev. 

Primer sega v 1. marec 2023, ko je bila Mitchellova stara 40 let. V bolnišnici v Watervillu je prestala laparoskopsko operacijo, med katero bi ji morala kirurginja Danielle Gagnon odstraniti cisto na levem jajčniku. Toda med posegom je prišlo do hude napake. Po navedbah iz sodnega postopka je kirurginja namesto ciste odstranila skoraj ves zdrav sečni mehur. Mitchellova pred operacijo ni bila seznanjena z možnostjo, da bi ji odstranili mehur, niti v takšen poseg ni privolila. V tožbi je bilo navedeno, da razumna oseba na poseg ne bi pristala, če bi vedela, da obstaja možnost odstranitve zdravega organa.

Emily Mitchell FOTO: Facebook
Emily Mitchell FOTO: Facebook

Dr Danielle Gagnon FOTO: Linkedin
Dr Danielle Gagnon FOTO: Linkedin
Kmalu po operaciji so se pri Mitchellovi pojavile hude težave. Imela je močne bolečine in občutek napihnjenosti, težko je urinirala, njeno zdravstveno stanje pa se je slabšalo. Dva dni po operaciji so jo premestili v Eastern Maine Medical Center v Bangorju. Tam so zdravniki sprva domnevali, da je bil njen sečni mehur med prvotno operacijo poškodovan in da ga bodo lahko kirurško popravili. Med operacijo so ugotovili, da je poškodba bistveno obsežnejša. Po navedbah v tožbi so poklicali še dva kirurga, ki sta ugotovila, da ni ostalo dovolj zdravega tkiva, da bi bilo mogoče mehur rekonstruirati. 

Iz dela črevesa so ji izdelali nov mehur

Mitchellova je morala v naslednjih mesecih prestati več dodatnih posegov in zdravljenj. Začasno je potrebovala cevke za odvajanje urina, pojavile pa so se tudi okužbe ledvic in sečil ter drugi zdravstveni zapleti. Oktobra 2023 je odpotovala v Boston, kjer so ji kirurgi opravili rekonstrukcijski poseg in iz dela črevesa izdelali nov sečni mehur. Tudi ta operacija je bila zaradi posledic prvotnega posega zahtevnejša. Po navedbah iz sodnih dokumentov je trajala približno tri ure dlje, kirurgi pa so med posegom ugotovili dodatne poškodbe. Zdravstvene težave se z rekonstrukcijo niso končale. Mitchellova še vedno potrebuje nadaljnjo zdravstveno oskrbo in se spopada s ponavljajočimi okužbami sečil.

Emily Mitchell in njen mož FOTO: Facebook
Emily Mitchell in njen mož FOTO: Facebook

Julija 2025 je proti Inland Hospital in zdravstvenemu sistemu Northern Light Health vložila tožbo. Trdila je, da je bila odstranitev zdravega mehurja preprečljiva in da med operacijo niso bili upoštevani ustrezni varnostni postopki. Bolnišnici je očitala tudi neustrezno oziroma prepozno ukrepanje. Sojenje se je začelo 13. julija letos, porota pa je v četrtek soglasno odločila v prid Mitchellovi. Prisojena odškodnina vključuje nadomestilo za poškodbe, bolečine in trpljenje ter stroške zdravstvene oskrbe, ki jo bo potrebovala tudi v prihodnje. Njen mož Joshua je zaradi posledic ženine poškodbe zahteval ločeno odškodnino. Porota mu je prisodila 1,25 milijona dolarjev. Iz Northern Light Health so sporočili, da odločitev porote spoštujejo in družini izrazili sočutje. Poudarili so, da si vsak pacient zasluži varno in kakovostno zdravstveno obravnavo ter da primere, ko zdravljenje ne doseže teh standardov, obravnavajo zelo resno. Kirurginja Danielle Gagnon po poročanju ameriških medijev ni več zaposlena pri Northern Light Health. Bolnišnica Inland Hospital, v kateri je bil marca 2023 opravljen poseg, pa je medtem prenehala delovati.

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