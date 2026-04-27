Namesto dopusta nočna mora: zaradi ugriza pajka skoraj pristala v mrtvašnici

Britanka Julia Newton-Mercer si oktobra 2022, ko je dopustovala na Sardiniji, niti v sanjah ni predstavljala, da se bo nedolžen oddih sprevrgel v večletni boj za preživetje. 43-letnica iz Anglije je na levem gležnju opazila srbeč ugriz, ki pa mu sprva ni posvečala večje pozornosti. Naslednjih deset mesecev je Julia preživela v nenehnem krogu zdravljenja. Osebni zdravnik ji je predpisoval antibiotike, po katerih se je rana za nekaj tednov navidezno zacelila, nato pa se je vnetje znova in znova vračalo. Zdravniki v Veliki Britaniji so bili nad njenim stanjem zbegani, saj niso našli vzroka za kronično gnojenje in razjede.

Preobrat se je zgodil po naključju, ko je Julia rano nerodno udarila ob nogo stola. Kmalu zatem se je njeno stanje drastično poslabšalo. Bolečina je postala neznosna, koža na zadnji strani noge pa je začela propadati in je bila videti kot gangrena. Šele ko je fotografije poslala prijateljičinemu stricu, zdravniku s Sardinije, je dobila odgovor. Ta je v njeni rani takoj prepoznal posledice ugriza rjavega mediteranskega pajka (rjavi pajek samotar), katerega strup povzroča nekrozo tkiva.

Mediteranski pajek samotar. Simbolična fotografija. FOTO: WIKIPEDIA, Gg

Avgusta 2023 se je situacija stopnjevala do kritične točke. Julia je dobila sepso in bila nujno hospitalizirana. Kirurg ji je pred operacijo, ki je trajala pet ur in pol, odkrito povedal: »Izbirate lahko med operacijo danes dopoldne ali mrtvašnico popoldne.« Čeprav so ji kirurgi z nujnim posegom rešili nogo, se je njeno življenje za vedno spremenilo. Julia je morala zaradi hudih posledic in dolgotrajne rehabilitacije pustiti službo, danes pa brez pomoči zmore hoditi le pol minute. Za celjenje ran še vedno dnevno zaužije 15 različnih zdravil, za njo pa sta tudi dve presaditvi kože.

»Morala sem žalovati za življenjem, ki sem ga izgubila,« pravi Julia, ki se danes težko sprijazni z omejeno mobilnostjo. Kljub vsemu ohranja kanček humorja in pravi, da bodo njene noge zaradi brazgotin verjetno vedno strašile otroke, a jih sama vidi kot bojne rane.

Danes Julia opozarja vse, naj ne podcenjujejo ugrizov žuželk:

Uporabljajte repelente in zaščitna oblačila na območjih, kjer so prisotni pajki ali drugi insekti.

Bodite vztrajni pri zdravnikih, če se rana ne celi pravilno ali se vnetje ponavlja.

Ne čakajte, da se stanje poslabša – zgodnja diagnoza bi ji v tem primeru verjetno prihranila mesece trpljenja.