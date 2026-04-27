Namesto dopusta nočna mora: zaradi ugriza pajka skoraj pristala v mrtvašnici

Britanka Julia Newton-Mercer si oktobra 2022, ko je dopustovala na Sardiniji, niti v sanjah ni predstavljala, da se bo nedolžen oddih sprevrgel v večletni boj za preživetje. 43-letnica iz Anglije je na levem gležnju opazila srbeč ugriz, ki pa mu sprva ni posvečala večje pozornosti. Naslednjih deset mesecev je Julia preživela v nenehnem krogu zdravljenja. Osebni zdravnik ji je predpisoval antibiotike, po katerih se je rana za nekaj tednov navidezno zacelila, nato pa se je vnetje znova in znova vračalo. Zdravniki v Veliki Britaniji so bili nad njenim stanjem zbegani, saj niso našli vzroka za kronično gnojenje in razjede.
Preobrat se je zgodil po naključju, ko je Julia rano nerodno udarila ob nogo stola. Kmalu zatem se je njeno stanje drastično poslabšalo. Bolečina je postala neznosna, koža na zadnji strani noge pa je začela propadati in je bila videti kot gangrena. Šele ko je fotografije poslala prijateljičinemu stricu, zdravniku s Sardinije, je dobila odgovor. Ta je v njeni rani takoj prepoznal posledice ugriza rjavega mediteranskega pajka (rjavi pajek samotar), katerega strup povzroča nekrozo tkiva.
»Morala sem žalovati za življenjem, ki sem ga izgubila,« pravi Julia, ki se danes težko sprijazni z omejeno mobilnostjo. Kljub vsemu ohranja kanček humorja in pravi, da bodo njene noge zaradi brazgotin verjetno vedno strašile otroke, a jih sama vidi kot bojne rane.