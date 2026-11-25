Več kot 150 let star grški Stari muzej Akropole je po skoraj 20 letih zaprtja spet odprt za javnost. Grški premier Kyriakos Mitsotakis je na ponedeljkovem vnovičnem odprtju dejal, da je muzej spet del živahnega tkiva arheološkega najdišča in celotnega mesta. Muzej, prvotno odprt leta 1874, je bil prva stavba v sodobni Grčiji, zgrajena posebej kot muzej. Stavba, ki stoji le nekaj deset metrov od Partenona v Atenah, razstavlja arhitekturne fragmente, votivne daritve, napise in več kot 800 arheoloških najdb iz starodavnih Aten. Poleg artefaktov in fragmentov posodobljeni zgodovinski muzej zdaj uporablja tudi umetno inteligenco, da bi nazorno oživil svet antike. Obiskovalci lahko med drugim občudujejo digitalno rekonstrukcijo friza Partenona, vključno s skulpturami, ki so zdaj v Britanskem muzeju, Grčija pa jih že dolgo zahteva nazaj. »Pravični dom teh neprecenljivih mojstrovin je tukaj, pod atiško lučjo in v neposredni bližini templja, ki mu pripadajo,« je bil odločen premier.

Niso želeli, da bi prostori postali pisarne in skladišče. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

Muzej so zaprli leta 2007, ker so njegove zbirke prenesli v Novi muzej Akropole. Od takrat so stavbo delno uporabljali za pisarne akropolske uprave in kot skladišče za arheološke najdbe. »Za nas je bilo nepredstavljivo, skoraj žalitev, da bi to zgodovinsko stavbo z edinstveno lokacijo preuredili v pisarne in skladišča,« je ob odprtju muzeja po poročanju spletnega portala eKathimerini povedala grška ministrica za kulturo Lina Mendoni. »Zato smo se odločili, da se muzej ponovno odpre v skladu s prvotnim namenom.« Povedala je še, da je sedemletna obnova stala 6,2 milijona evrov, zbranih z javnimi sredstvi in ​​zasebnimi donacijami.