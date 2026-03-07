Namesto vrtnic za 8. marec šopek iz balonov: cvetlice, ki so videti kot prave

V kanadski provinci Ontario se je pred osmim marcem odprla priložnostna trgovina s šopki. V Ballooms so ti namesto iz cvetja izdelani iz balonov. Baloni so razgradljivi, zato so šopki za nameček ekološki - kot običajni iz rezanega cvetja.

Cvetlični baloni so stoodstotno razgradljivi.

Pri ustvarjanju so zelo iznajdljivi. FOTO: Ballooms Profimedia

Vsak cvet v gumijastem šopku je narejen s pomočjo zvijanja ali oblikovanja dolgih tankih balonov, iz kakršnih na otroških zabavah pogosto oblikujejo različne živali. Izdelava ene same rože zahteva čas in spretnost ter je za ustvarjalce pravi izziv, pravijo pri Ballooms. V trgovini imajo na voljo balone številnih barvnih odtenkov, iz katerih znajo poustvariti najbolj znane vrste cvetlic. Šopki slej ko prej izpustijo zrak in izgubijo prvotno obliko, podjetje pa na spletni strani navaja, da so najlepši prve tri dni. Če z njimi lepo ravnamo in jih ne izpostavljamo neposrednemu soncu ali ekstremnim temperaturam, menda zdržijo tudi 12 dni.

Šopek plišastih rož stane več kot 50 evrov. FOTO: Etsy

Cvetlični baloni so narejeni iz naravnega lateksa iz kavčukovca. Kmetje naredijo majhne zareze v lubju drevesa, iz njih začne kapljati bela, mlečna tekočina. Ta lateks nato zbirajo, obdelajo in oblikujejo v tanek, raztegljiv material. Šopki iz balonov so tako stoodstotno razgradljivi.

Med cvetjem so lahko plišaste igrače. FOTO: Etsy

Po svetu pa se vse pogosteje pojavljajo tudi šopki iz drugih nepričakovanih materialov. Veliko pozornosti so v zadnjih letih pritegnile rožice iz lego kock, priljubljeni so šopki iz plišastih cvetlic ter aranžmaji iz suhega cvetja z dodanimi plišastimi igračami. Tu so še šopki iz mila ali čokolade, ki so videti kot prave cvetlice, a imajo še eno nalogo - dišijo ali pa jih lahko preprosto pojemo. Kakšnega bodo najbolj vesele vaše najljubše ženske, pa boste morali ugotoviti sami.