Napad z dronom ustavil eno največjih rafinerij na svetu, grozi nova naftna kriza (VIDEO)

V Združenih arabskih emiratih so iz previdnostih razlogov začasno ustavili delovanje rafinerije Ruwais, ki velja za četrto največjo rafinerijo na svetu, potem ko so v njeni bližini zabeležili napad z brezpilotnim letalom. Savdski državni naftni velikan Saudi Aramco medtem opozarja na uničujoče posledice vojne za naftne trge. Informacijo o začasni ustavitvi rafinerije Ruwais je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil neimenovani vir. Kot razlog za to odločitev je navedel, da gre za previdnostni ukrep, ni pa znano, ali je objekt v napadu z brezpilotnikom morebiti utrpel kakšno večjo škodo. Oblasti v Abu Dabiju so medtem potrdile, da je napad z dronom povzročil požar v industrijskem mestu Ruwais.

Danes se je oglasil tudi izvršni direktor in predsednik družbe savdskega državnega naftnega velikana Saudi Aramco Amin H. Nasser, ki je opozoril, da bi lahko imela vojna na Bližnjem vzhodu za naftne trge katastrofalne posledice. Ob tem je pozval k ponovnemu odprtju Hormuške ožine, skozi katero poteka prevoz približno 20 odstotkov svetovnih zalog nafte. »Čeprav smo se v preteklosti že soočali z motnjami, je ta daleč največja kriza, s katero se je soočila naftna in plinska industrija v regiji. Ključnega pomena je, da se ladijski promet v Hormuški ožini nadaljuje," je dejal Naser.

Vojna na Bližnjem vzhodu je v zadnjem več kot tednu dni močno destabilizirala oskrbo z nafto. Po poročanju AFP se zdi, da poskuša Teheran prekiniti delovanje vseh večjih rafinerij v Perzijskem zalivu, medtem ko zaostruje nadzor nad Hormuško ožino, da bi svetovnemu gospodarstvu povzročil čim večjo škodo.

Zaradi iranskih napadov so v zadnjih dneh ustavili tudi dejavnosti v rafineriji podjetja Saudi Aramco Ras Tanura, ki je ena največjih rafinerij na Bližnjem vzhodu in osrednji objekt savdskega naftnega sektorja. Že prejšnji teden pa je proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina ustavilo katarsko državno podjetje QatarEnergy, ki velja za enega največjih svetovnih proizvajalcev utekočinjenega zemeljskega plina.