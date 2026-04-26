Napadalec priznal, da je ciljal na predsednika, Trump padel, en ustreljen (VIDEO)

Osumljenec za incident je 31-letni Cole Tomas Allen iz Kalifornije, ki je oborožen s strelnim orožjem in noži v soboto zvečer iz sprejemne dvorane v hotelu Hilton želel vdreti v dvorano, kjer je potekala večerja združenja dopisnikov Bele hiše z več sto udeleženci. Tam je bil tudi predsednik Trump s soprogo, poleg njega pa še podpredsednik JD Vance, državni sekretar Marc Rubio in več drugih ministrov.

En ustreljen, a bo preživel

Moškega so obvladali agenti tajne službe, pri čemer je bil eden od njih ustreljen, a ga je zaščitil neprebojni jopič. Gostje so se poskrili pod mize, predsednika in prvo damo pa so nepoškodovana evakuirali iz prostora. Osumljenca za streljanje so prijeli in naj bi v ponedeljek stopil pred sodnika. Policija trenutno po poročanju ameriških medijev preiskuje njegovo domovanje v predmestju Los Angelesa Torrance, kjer je vzpostavila zaprto območje.

Deloval naj bi sam, motiva pa uradno še vedno niso razkrili. Ameriški CBS sedaj ob sklicevanju na vire poroča, da je ob aretaciji pristojnim dejal, da so bili njegove tarče s Trumpom povezani vladni predstavniki. Med incidentom naj bi bilo izstreljenih od pet do osem strelov, navedbe virov še povzema CBS. Incident je prekinil tradicionalni letni dogodek dopisnikov Bele hiše, na katerem ponavadi počastijo novinarstvo. Letos se ga je prvič v vlogi predsednika udeležil tudi Trump. Kot je dejal, si želi, da bi ga v roku 30 dni vendarle izvedli.