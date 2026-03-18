Napadena Iranska jedrska elektrarna, svet se boji širših posledic konflikta

Izvršni direktor ruskega podjetja Rosatom Aleksej Lihačov je za agencijo Tass povedal, da je projektil zadel območje ob meteorološki službi znotraj kompleksa elektrarne, v neposredni bližini delujoče enote. Elektrarno upravljajo ruski strokovnjaki, ki uporabljajo nizko obogateni uran ruskega izvora.

Iranski zunanji minister Abbas Araghchi​ je opozoril, da bi lahko imela vojna na Bližnjem vzhodu globalne posledice. Na družbenem omrežju X je zapisal, da bodo posledice prizadele ves svet, ter pozval zahodne države k nasprotovanju nadaljnji eskalaciji. Medtem se razmere med Iranom in Izraelom dodatno zaostrujejo. Po poročilih iranskih virov je bil ubit sekretar Vrhovnega sveta za nacionalno varnost Ali Larijani​, kar je sprožilo napovedi povračilnih ukrepov.

Poveljnik redne iranske vojske Amir Hatami je napovedal odločen odgovor proti Izraelu in Združenim državam Amerike. Po njegovih besedah bodo ukrepi izvedeni »ob primernem času in na primernem mestu«. Iranska Revolucionarna garda je medtem sporočila, da je proti Izraelu izstrelila raketo tipa Horamšahr 4, katere domet naj bi segal vse do Romunije.