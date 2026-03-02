Napadeno eno največjih naftnih vozlišč na svetu (VIDEO)

Ministrstvo za obrambo Saudove Arabije je potrdilo napad z droni na naftno rafinerijo Ras Tannura, pri čemer so navedli, da so letala bila sestreljena in da ni bilo žrtev oziroma poškodovanih. Novica je prišla kmalu po poročilu Bloomberga, da je saudijsko državno naftno podjetje Aramco začasno ustavilo proizvodnjo v tej rafineriji zaradi napada. Delavci v Aramcovih obratih so po prejemu opozoril o napadih zapustili objekte.

Zaskrbljenost zaradi oskrbe z nafto

Gre za eno največjih rafinerij na svetu, s kapaciteto predelave 550.000 sodčkov nafte na dan. Morebitni izpad proizvodnje bi lahko povečal skrbi glede globalne oskrbe, še posebej, ker je ladijski promet skozi Hormuški preliv skoraj popolnoma ustavljen.

Preko tega strateškega prehoda se prepeljuje med 13 in 15 milijoni sodčkov nafte, kar predstavlja približno petino svetovne oskrbe, promet pa je obstal po včerajšnjih napadih na ladje v bližini prehoda.

Napadi po celotnem Zalivu

Napadi z iranskimi raketami in droni so bili zabeleženi po celem Zalivu, cilji pa so vključevali letališča, luksuzne hotele in druge civilne objekte.

Poročila o napadih prihajajo iz Bahrajna, Iraka, Jordana, Kuvajta, Omana, Katarja, Saudove Arabije in Združenih arabskih emiratov, kar je sprožilo močne odzive tamkajšnjih vlad, poroča index.hr.

