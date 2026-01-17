Napadu z metlo je sledil strel v nogo

Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je zagrozil, da bo uporabil zakon iz leta 1807 in napotil vojake v Minneapolis, da bi zatrl proteste proti agentom, ki uveljavljajo sprejete ukrepe proti ilegalnim priseljencem. Grožnjo je izrekel dan po tem, ko je uradnik agencije ICE (Imigracijski in carinski urad) ustrelil in ranil moškega, ki ga je napadel z lopato in ročajem metle. Dogodek je še povečal strah in jezo, ki se širita po mestu, potem ko je agent ICE s strelom v glavo ubil 37-letno mamo treh otrok Renee Nicole Good. Incident je sprožil proteste po vsej državi. Trump je na platformi Truth Social zapisal, da bo uporabil zakon, če oblastem v Minnesoti ne bo uspelo ustaviti »profesionalnih agitatorjev in upornikov«. Zakon omogoča predsedniku, da uporabi aktivno vojaško silo za naloge pregona znotraj ZDA.

Ministrstvo za domovinsko varnost je pojasnilo, da so streli odjeknili po avtomobilskem zasledovanju Venezuelca Julia Cesarja Sosa-Celisa, ki je bil že prej obsojen zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja. Po zasledovanju je Sosa-Celis izstopil iz vozila in se spopadel z agentom. Dva druga Venezuelca sta se pridružila napadu z lopato za sneg in ročajem metle, nakar je agent ustrelil Sosa-Celisa v nogo. Oba so odpeljali v bolnišnico, Venezuelce so aretirali. Sekretarka ministrstva za domovinsko varnost Kristi Noem je izjavila, da so agenta napadli iz zasede in da je streljal v samoobrambi. Po incidentu so se v Minneapolisu spopadli protestniki in organi pregona. Več vozil zvezne vlade je poškodovanih. Župan Minneapolisa Jacob Frey je zahteval, da ICE zapusti mesto, na platformi X pa še zapisal: »Ne glede na to, kaj je pripeljalo do tega incidenta, situacija, ki jo vidimo v našem mestu, ni vzdržna.« Guverner Minnesote Tim Walz je neposredno pozval predsednika, naj »zmanjša napetosti«.