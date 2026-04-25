Napeto v ozadju pogajanj, Iran predal odgovor ZDA prek Pakistana

Iranski zunanji minister Abas Aragči, ki je z delegacijo ponoči prispel v Islamabad, se je danes tam sestal s poveljnikom pakistanske vojske Asimom Munirjem. Prvi mož iranske diplomacije ima na sporedu tudi srečanje s premierjem Šehbazom Šarifom, medtem ko ostaja nejasno, ali se bo njegova delegacije sestala na pogovorih s pogajalci ZDA. Aragči naj bi tako z Munirjem kot Šarifom razpravljal o razmerah in aktualnih prizadevanjih za mir in stabilnost v regiji, izjavo iranskega zunanjega ministrstva povzema nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah pakistanskih varnostnih virov je vodja iranske diplomacije v Islamabad prinesel odgovor na predloge, ki so jih v okviru pogajanj za končanje vojne podale ZDA.

Po opravljenih srečanjih bo Aragči iz pakistanske prestolnice odpotoval še v Oman in Rusijo. »Namen mojih obiskov je tesno sodelovanje z našimi partnerji pri dvostranskih zadevah in posvetovanje o regionalnih dogodkih,« je ob najavi obiskov zapisal na družbenem omrežju X. »Naši sosedje so naša prednostna naloga,« je dodal.

Po maratonskem prvem krogu pogajanj z ZDA 11. aprila je Iran doslej zavračal pošiljanje delegacije v Islamabad na drugi krog pogajanj. Bela hiša je v petek sporočila, da bosta pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner tja odpotovala danes na nov krog pogovorov s Teheranom. Zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Kushner in posebni odposlanec Witkoff sta se sicer z Iranci pogajala že tik pred začetkom izraelsko-ameriške agresije na islamsko republiko 28. februarja.

Na iranskem obrambnem ministrstvu so danes zatrdili, da ZDA iščejo izhod iz vojne, ne da bi pri tem izgubile ugled. »Naša vojaška moč je danes prevladujoča sila, sovražnik pa išče rešitev, ki bi mu ohranila ugled, da bi se rešil iz vojnega brezna, v katerem je obtičal,« je po poročanju iranske tiskovne agencije ISNA dejal predstavnik ministrstva.

Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Ebrahim Azizi pa je pred tem v petek izjavil, da Argčijev obisk v Islamabadu ni povezan z jedrskimi pogajanji, temveč izključno z dvostranskimi odnosi med državama.