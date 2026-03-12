Naprava bi jim morala rešiti življenje, a jih je ubila! Številne strah: »Ne hodim ven, postala sem paranoična« (VIDEO)

Proizvajalec medicinske opreme Abbott je odpoklical milijone senzorjev za neprekinjeno spremljanje glukoze, potem ko so bila napačna odčitavanja povezana s sedmimi smrtnimi primeri in najmanj 730 hudimi zdravstvenimi zapleti.

Ena od oseb, ki so umrle zaradi napačnega odčitavanja glukoze v krvi, je tudi Michael Ford, ki je imel sladkorno bolezen tipa 2, njegov sin Davonte pa je prejšnji mesec vložil tožbo proti podjetju Abbott Laboratories zaradi očetove smrti, je navedel NBC News. Poleg njega so bili proti podjetju vloženi najmanj trije kolektivni tožbeni zahtevki, še tri osebe v ZDA pa nameravajo podjetje tožiti zaradi posledic, ki jih je povzročilo netočno odčitavanje naprave.

Nujno opozorilo: senzor daje lažno nizka odčitavanja

Osem dni po smrti Davontejevega očeta je Abbott objavil nujno opozorilo, s katerim je ameriške potrošnike obvestil, da lahko približno tri milijone senzorjev FreeStyle Libre 3 in Libre 3 Plus daje lažno nizka odčitavanja ter da je podjetje prejelo poročila o sedmih smrtnih primerih in več kot 730 hudih poškodbah po vsem svetu.

Nekateri sladkorni bolniki, ki so uporabljali Abbottove senzorje, pravijo, da je odkritje pomanjkljivosti v napravi, od katere so odvisni, da ostanejo živi, zastrašujoče. Preden je v svoji lekarni prejela obvestilo o odpoklicu, je denimo tako 71-letna Angela Ivery večkrat obiskala urgenco, ker jo je naprava opozarjala, da ima nizek krvni sladkor. V bolnišnici je test z vbodom v prst pokazal, da ima normalno raven glukoze, je povedala.

Začele so jo mučiti nočne more, bala se je tudi, da bo umrla v spanju. Zdaj uporablja meritve z vboda v prst, vendar pravi: »Ne hodim ven in se ne družim kot prej. Paranoična sem, ko grem ven. Mislim, da mi lahko pade sladkor,« je povedala.

Težavo s senzorji naj bi medtem že odpravili

V podjetju navajajo, da je vzrok okvare povezan z enim od proizvodnih obratov ter da so težavo medtem odpravili. Ameriška agencija za hrano in zdravila je odpoklic označila z najvišjo stopnjo opozorila za medicinske pripomočke in pomeni, da lahko uporaba izdelka povzroči resne zdravstvene posledice ali smrt.