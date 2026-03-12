  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPORNI SENZORJI

Naprava bi jim morala rešiti življenje, a jih je ubila! Številne strah: »Ne hodim ven, postala sem paranoična« (VIDEO)

Grozljive posledice napačnega odčitavanja glukoze v krvi.
Grozljive posledice napačnega odčitavanja glukoze v krvi. FOTO: Suriyawut Suriya/getty Images
Grozljive posledice napačnega odčitavanja glukoze v krvi. FOTO: Suriyawut Suriya/getty Images
M. U.
 12. 3. 2026 | 09:33
 12. 3. 2026 | 09:33
2:28
A+A-

Proizvajalec medicinske opreme Abbott je odpoklical milijone senzorjev za neprekinjeno spremljanje glukoze, potem ko so bila napačna odčitavanja povezana s sedmimi smrtnimi primeri in najmanj 730 hudimi zdravstvenimi zapleti.

image_alt
To so prvi simptomi sladkorne bolezni

Ena od oseb, ki so umrle zaradi napačnega odčitavanja glukoze v krvi, je tudi Michael Ford, ki je imel sladkorno bolezen tipa 2, njegov sin Davonte pa je prejšnji mesec vložil tožbo proti podjetju Abbott Laboratories zaradi očetove smrti, je navedel NBC News. Poleg njega so bili proti podjetju vloženi najmanj trije kolektivni tožbeni zahtevki, še tri osebe v ZDA pa nameravajo podjetje tožiti zaradi posledic, ki jih je povzročilo netočno odčitavanje naprave.

Nujno opozorilo: senzor daje lažno nizka odčitavanja

Osem dni po smrti Davontejevega očeta je Abbott objavil nujno opozorilo, s katerim je ameriške potrošnike obvestil, da lahko približno tri milijone senzorjev FreeStyle Libre 3 in Libre 3 Plus daje lažno nizka odčitavanja ter da je podjetje prejelo poročila o sedmih smrtnih primerih in več kot 730 hudih poškodbah po vsem svetu.

Nekateri sladkorni bolniki, ki so uporabljali Abbottove senzorje, pravijo, da je odkritje pomanjkljivosti v napravi, od katere so odvisni, da ostanejo živi, zastrašujoče. Preden je v svoji lekarni prejela obvestilo o odpoklicu, je denimo tako 71-letna Angela Ivery večkrat obiskala urgenco, ker jo je naprava opozarjala, da ima nizek krvni sladkor. V bolnišnici je test z vbodom v prst pokazal, da ima normalno raven glukoze, je povedala.

image_alt
Dolgotrajno povišan krvni sladkor poškoduje krvne žile in živce

Začele so jo mučiti nočne more, bala se je tudi, da bo umrla v spanju. Zdaj uporablja meritve z vboda v prst, vendar pravi: »Ne hodim ven in se ne družim kot prej. Paranoična sem, ko grem ven. Mislim, da mi lahko pade sladkor,« je povedala.

Težavo s senzorji naj bi medtem že odpravili

V podjetju navajajo, da je vzrok okvare povezan z enim od proizvodnih obratov ter da so težavo medtem odpravili. Ameriška agencija za hrano in zdravila je odpoklic označila z najvišjo stopnjo opozorila za medicinske pripomočke in pomeni, da lahko uporaba izdelka povzroči resne zdravstvene posledice ali smrt.

 

Več iz teme

zdravjesladkorna bolezenAbbott Laboratoriessenzorglukoza
ZADNJE NOVICE
10:35
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAJBOLJ ZDRAVA DIVJA RASTLINA

Zakaj je regrat tako zdrav in pomaga pri hujšanju: koristi listov, korenin in cvetov

Regrat je ena najbolj zdravilnih divjih rastlin. Listi, korenine in cvetovi vsebujejo vitamine in grenčine, ki pomagajo prebavi, razstrupljanju in tudi pri hujšanju.
Barbara Kotnik12. 3. 2026 | 10:35
10:30
Novice  |  Slovenija
»ČE NE VEŠ, KOGA BI VOLIL«

Župnik v Mali Nedelji svetuje: »Bi rad, da tvoji otroci in vnuki postanejo geji in lezbijke, potem se odloči za leve«

Župnik v Mali Nedelji je delil volilne napotke svojim vernikom.
12. 3. 2026 | 10:30
10:21
Novice  |  Svet
V NEPALU

To je bivši reper, ki je novi premier, izbrala ga je generacija Z (FOTO in VIDEO)

Balendra Shah, znan kot Balen, se je uveljavil kot obraz nove generacije, ki poziva k odmiku od tradicionalne politike.
12. 3. 2026 | 10:21
10:15
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

To je glas, ki ga pogosto preslišimo: ni čarovnija, temveč občutljiv notranji zaznavni sistem

Ko zaupamo intuiciji, življenje postane nekoliko bolj jasno. Kot da nas nekaj nežno vodi po poti, ki je za nas prava.
12. 3. 2026 | 10:15
10:15
Bulvar  |  Tuji trači
NAJPREJ VARNOST

Georgina Rodriguez zapustila Ronalda: z otroki je odšla v Madrid

Sredi napetosti na Bližnjem vzhodu je odšla iz doma v Riyadhu.
12. 3. 2026 | 10:15
09:55
Bulvar  |  Domači trači
SREČNA DO NEBA

Znana Slovenka končno zagledala plusek: »3 leta upanja, čakanja, razočaranj, solz ...«

Zahvalila se je tudi ekipi UKC-ja.
12. 3. 2026 | 09:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki