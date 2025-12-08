Naprodaj steklenica šampanjca s poroke princa Charlesa in Diane! Cena je astronomska

Na dražbi v danskem Københavnu bo 11. decembra na voljo izjemen predmet z bogato zgodovinsko vrednostjo – steklenica šampanjca Dom Perignon letnik 1961, ki je bila postrežena na legendarni poroki britanskega princa Charlesa in princese Diane leta 1981. Zdravljica s tem prestižnim šampanjcem je bila del enega najbolj odmevnih dogodkov 20. stoletja, ki je pritegnil pozornost več sto milijonov gledalcev po vsem svetu. Dražbena hiša Bruun Rasmussen je v sporočilu za javnost napovedala, da pričakujejo, da bo 1,5-litrska magnum steklenica šampanjca dosega vrednost med 500.000 in 600.000 danskimi kronami (kar je približno med 67.000 in 80.000 evri).

Steklenica z zgodovinsko vrednostjo

Šampanjec, letnik 1961, je izjemen tudi zaradi svoje povezave s pokojno princeso Diano, saj je bil letnik njenega rojstnega leta. Na njeni poroki z zdajšnjim britanskim kraljem Karlom III. je bil postrežen kot del slavnostne pogostitve v Katedrali sv. Pavla v Londonu. Poroka, ki je potekala 29. julija 1981, velja za enega najbolj odmevnih in spremljanih dogodkov v zgodovini britanske monarhije. Pri dražbeni hiši poudarjajo, da gre za eno od samo 12 magnum steklenic tega posebnega letnika, ki so bile pripravljene in označene za poročni dogodek. Po besedah predstavnika dražbene hiše, Thomasa Rosendahla Andersena, bo ta steklenica zanimiva ne samo za zbiratelje vin, ampak tudi za tiste, ki se zanimajo za britansko monarhijo in njeno zgodovino.

Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images

Magnum steklenice, ki se pogosto prodajajo na dražbah, so običajno cenjene zaradi svoje zgodovinske vrednosti, v tem primeru pa tudi zaradi povezave z eno najbolj znanih kraljevskih porok v zgodovini. Za kupca, ki se bo odločil za nakup, pa dražbena hiša zagotavlja, da bo šampanjec primeren za uživanje. Dražba, ki bo potekala v Københavnu, bo privabila številne zbiratelje in ljubitelje britanske zgodovine. Zanimanje za ta edinstveni predmet bo verjetno precejšnje, saj se obeta, da bo šampanjec s poroke princa Charlesa in Diane pritegnil pozornost ne le ljubiteljev vina, temveč tudi vseh, ki cenijo povezanost z britansko monarhijo in njeno bogato zgodovino.