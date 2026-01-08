  • Delo d.o.o.
V AVSTRIJI

Naredite mi ta nacistični simbol! Škandal v poklicni šoli, ravnatelj takoj poklical policijo

Cilj preiskave je ugotoviti, kako je prišlo do sporne naloge in katere okoliščine so privedle do njenega nastanka.
Simbolična fotografija FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija FOTO: Delo Ui
M. U.
 8. 1. 2026 | 19:38
2:18
Primer s kljukastim križem, ki so ga učenci izdelali v sklopu šolske naloge na eni od poklicnih šol v avstrijskem Gradišču, je dobil novo razsežnost. Čeprav so delovno razmerje z učiteljem prekinili, se preiskave v tej zadevi še vedno nadaljujejo.

Na shodu neofašistov v Rimu znova odmeval fašistični pozdrav

Na spominski slovesnosti v Rimu, s katero vsako leto obeležijo uboj mladih neofašistov leta 1978, se je v sredo znova zbralo več sto ljudi, ki so ob vzklikih dvignili desnico v fašistični pozdrav. Ta se pogosto pojavlja na podobnih shodih, čeprav je v Italiji načeloma prepovedan. Dogodek je že v preteklih letih sprožil kritike in ogorčenje. Italijanski dnevnik La Stampa je objavil posnetke iz zraka, na katerem je videti udeležence shoda oblečene v črno, ki se na poziv "Za vse padle tovariše" odzovejo z vzklikom: "Prisotni" (Presente). Ob tem dvignejo desnico v fašistični pozdrav, znan tudi kot saluto romano (rimski pozdrav).

Potem ko je Kronen Zeitung v začetku decembra objavil informacije o primeru, je ta povzročil silovito ogorčenje in pritegnil mednarodno pozornost. Medtem je prišlo do nepričakovanega preobrata, sporni učitelj je sam zaprosil za prenehanje delovnega razmerja, a bil že pred tem suspendiran. Po navedbah izobraževalnih oblasti je bila prošnja za prenehanje delovnega razmerja sprejeta sporazumno,a to ne vpliva na potek preiskave.

Preiskava Urada za varstvo ustave in boj proti ekstremizmu še poteka

Preiskava Urada za varstvo ustave in boj proti ekstremizmu se še naprej nadaljuje in velja za zapleteno, med drugim tudi zato, ker je treba zaslišati vse učence, ki so bili navzoči. Cilj preiskave je ugotoviti, kako je prišlo do sporne naloge in katere okoliščine so privedle do njenega nastanka.

Primer se je sicer začel, potem ko je ravnatelj državne poklicne šole v Pinkafeldu poklical policijo in vložil kazensko ovadbo. Od takrat postopki potekajo vzporedno na kazenski in disciplinski ravni.

