Narkodilerje vodil svetovni prvak, med njimi tudi Slovenec Aljaž Sternad

Hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je na županijskem sodišču v Splitu vložil obtožbo proti 24 Hrvatom in enemu Slovencu, ki naj bi bili člani združbe za tihotapljenje in preprodajanje mamil. Njen vodja in prvoobtoženi je nekdanji svetovni prvak v kickboxingu Marko Benzon z vzdevkom Čimpi, drugoobtoženi pa Hrvoje Kelić, imenovani Medo. Pomembno vlogo v družbi naj bi imel tudi 33-letni slovenski državljan Aljaž Sternad, ki ga prav tako najdemo med obtoženimi. Benzonova kriminalna skupina je sodeč po trditvah Uskokovcev v letih 2020 in 2021 na območju Hrvaške, Slovenije ter Bosne in Hercegovine nabavljala, prevažala in preprodajala večje količine heroina, kokaina, amfetamina, marihuane in MDMA.

Za nabavo droge sta se dogovarjala vodji združbe, ki sta podrejenim tudi dajala vsa potrebna navodila. Slovenec Sternad in soobtožena Bojana Lepir sta drogo prevažala po predhodno dogovorjenih zneskih od 150 do 1400 evrov, predajala kupcem, pobirala denar in ga deloma predajala drugim članom skupine. Obtoženci so nezakonito nabavili in preprodali najmanj 7,55 kilograma kokaina, 26,4 kilograma heroina, 10,5 kilograma amfetamina, 409 kilogramov marihuane, 83 kilogramov skanka, sedem kilogramov hašiša in 6500 tablet MDMA, s čimer so si pridobili vsaj 1,773.400 evrov protipravne premoženjske koristi. Zaslužek iz nedovoljenih poslov so si razdelili glede na hierarhične položaje v družbi.