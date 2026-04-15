VLOŽENA OBTOŽBA

Narkodilerje vodil svetovni prvak, med njimi tudi Slovenec Aljaž Sternad

Marko Benzon z vzdevkom Čimpi naj bi bil kolovodja kriminalcev.
Sodili jim bodo na splitskem sodišču.
Boštjan Celec
 15. 4. 2026 | 05:13
1:56
A+A-

Hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je na županijskem sodišču v Splitu vložil obtožbo proti 24 Hrvatom in enemu Slovencu, ki naj bi bili člani združbe za tihotapljenje in preprodajanje mamil. Njen vodja in prvoobtoženi je nekdanji svetovni prvak v kickboxingu Marko Benzon z vzdevkom Čimpi, drugoobtoženi pa Hrvoje Kelić, imenovani Medo. Pomembno vlogo v družbi naj bi imel tudi 33-letni slovenski državljan Aljaž Sternad, ki ga prav tako najdemo med obtoženimi. Benzonova kriminalna skupina je sodeč po trditvah Uskokovcev v letih 2020 in 2021 na območju Hrvaške, Slovenije ter Bosne in Hercegovine nabavljala, prevažala in preprodajala večje količine heroina, kokaina, amfetamina, marihuane in MDMA.

1,773.400 EVROV naj bi zaslužili.

Za nabavo droge sta se dogovarjala vodji združbe, ki sta podrejenim tudi dajala vsa potrebna navodila. Slovenec Sternad in soobtožena Bojana Lepir sta drogo prevažala po predhodno dogovorjenih zneskih od 150 do 1400 evrov, predajala kupcem, pobirala denar in ga deloma predajala drugim članom skupine. Obtoženci so nezakonito nabavili in preprodali najmanj 7,55 kilograma kokaina, 26,4 kilograma heroina, 10,5 kilograma amfetamina, 409 kilogramov marihuane, 83 kilogramov skanka, sedem kilogramov hašiša in 6500 tablet MDMA, s čimer so si pridobili vsaj 1,773.400 evrov protipravne premoženjske koristi. Zaslužek iz nedovoljenih poslov so si razdelili glede na hierarhične položaje v družbi. 

Vodja združbe naj bi bil znan hrvaški športnik. FOTO: Cropix
Več iz teme

drogedilerjiUskokSplitobtožbaSlovenec
ZADNJE NOVICE
07:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Pogrešanega otroka (11) iz Kranja našli okoli polnoči, z njim je vse v redu

Otroka so našli živega na območju Kranja okoli polnoči.
15. 4. 2026 | 07:29
07:13
Lifestyle  |  Astro
NOTRANJI MIR

Vaje, s katerimi bomo utišali svoj notranji glas

Pomembno je, da si dovolimo biti nepopolni in da smo prijazni do sebe.
15. 4. 2026 | 07:13
07:02
Novice  |  Slovenija
ŽALOST DO NEBA

Mala borka Alina se je poslovila, stara je bila komaj osem let

Anita Kodrič Krajnčič razočarana, ker njena osemletna hčerka pravice ni dočakala. Sodni boj, ali so bile zdravniške napake krive za Alinino težko življenje, teče že leta.
Moni Černe15. 4. 2026 | 07:02
06:34
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSOJENA

Romuna, ki sta prišla k nam krast, ne pomenita grožnje, meni sodišče

Romunskih državljanov, ki sta pri nas kradla, še ne bomo izgnali.
15. 4. 2026 | 06:34
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Alenka Tetičkovič: notranja moč, vztrajnost in obdobje novih priložnosti (Suzy)

Po ascendentu je odločna, kreativna, ponosna, energična levinja.
15. 4. 2026 | 06:25
06:17
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REDNO IN ZMERNO

Gibanje v zrelih letih ohranja gibljivost

Staranje ne prizadene le hrustanca, temveč celoten sklep, pri čemer pomembno vlogo igrajo tudi mišice, vnetni procesi in spremembe na celični ravni.
15. 4. 2026 | 06:17

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
Pomladna preobrazba v oblačilih MANA

Lahkotni kosi za prehod v tople dni

Pomlad je tisti čarobni trenutek v letu, ko garderoba postopoma prehaja iz toplih plasti v lahkotnejše kombinacije.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 14:44
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
