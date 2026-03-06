Narkošefa pokopali v zlati krsti

Enega najbolj iskanih kriminalcev in narkošefa Nemesia Oseguero Cervantesa, znanega kot El Mencha, ki je umrl pred dvema tednoma v spopadih med svojimi podporniki in mehiško vojsko, so v ponedeljek pokopali v zlati krsti in ob spremljavi mehiške glasbe. Pokopališče v kraju Zapopan blizu Guadalajare so varovali pripadniki zveznih, državnih ter občinskih varnostnih sil in vojske. Zlato krsto s pokojnim zloglasnim kriminalcem je pred kapelo pričakala lokalna glasbena skupina s pesmijo o življenju mamilarskih šefov.

Nekatere cvetlične aranžmaje so pripeljali s tovornjaki in jih na pokopališče dostavili z žerjavi.

Pred belim mrliškim vozom so na pokopališče prispeli trije žerjavi z več deset cvetličnimi aranžmaji, ki jih zaradi velikosti niso mogli prenesti skozi vhod na pokopališče. Med številnimi aranžmaji z belimi vrtnicami sta izstopala tisti z žalnim trakom njegovega narkokartela Jalisco New Generation (CJNG) ter aranžma z rdečimi vrtnicami v obliki petelina, saj je bil El Mencho ljubitelj petelinjih borb. Za mrliškim vozom se je do pokopališča ob močnem policijskem spremstvu v dveh avtomobilih peljalo osem ljudi, domnevno njegovih svojcev. Okoli deset žalujočih je nato krsto s pokojnikom iz kapele peš pospremilo do groba. Družinski člani so v soboto prevzeli truplo v uradu generalnega tožilca v Ciudadu de Mexicu in ga v nedeljo zvečer prepeljali v pogrebni zavod. Vojska je nadzirala pogrebne dejavnosti vse do prenosa krste na pokopališče. Mamilarski šefi so v Mehiki običajno pokopani v razkošnih mavzolejih.

El Mencho je bil ljubitelj petelinjih borb. FOTO: Ulises Ruiz/Afp