Naročil kebab, ko je videl račun, pa ga je skoraj kap

Turist, ki je brezskrbno užival na počitnicah v Riu de Janeiru, je postal žrtev predrzne prevare na Copacabani, kjer ga je povsem oskubil ulični prodajalec hrane. Ker je šlo za ekskluzivni del ene najbolj slavnih plaž ma svetu, kjer mrgoli luksuznih hotelov in trgovin priznanih blagovnih znamk, je prodajalec očitno sklepal, da ima Britanec precej pod palcem in to sklenil izkoristiti. Britanski turist je na ulici naročil kebab, ki sicer stane 10 realov, oziroma 1,70 evra, ker je plačal s kreditno kartico, pa je prodajalec to izkoristil in v terminal hitro vtipkal dve ničli več ter moškemu s kartice namesto slabih dveh evrov pobral 1700 evrov!

Opeharjeni turist je seveda o prevari obvestil policiste, ki so se hitro odzvali in aretirali osumljenca, ob tem pa so opozorili, da gre sicer za izredno predrzno, a ne prav redko prevaro, ki se je poslužujejo takšni in drugačni prodajalci v turistično obleganih predelih Brazilije. V zadnjih mesecih so na znanih plažah, kot sta Copacabana in Ipanema, zabeležili že več podobnih prevar, tako je denimo turistka iz Argentine za koruzni storž z margarino plačala neverjetnih 20.000 realov (več kot 3000 evrov), cena tega priljubljenega prigrizka sicer znaša tri evre.

Vodja turistične policije v Riu Patricia Alemany je dejala, da si oblasti že dalj časa prizadevajo zajeziti val tovrstnega kriminala. Poudarila je, da so trenutne razmere na slovitih plažah in ob njih deloma posledica pomanjkanja institucionalnega nadzora, kar goljufom bistveno olajša delo, je pa policija okrepila nadzor in začela javno objavljati videoposnetke aretacij, da bi opozorila turiste in morda prestrašila zlikovce.