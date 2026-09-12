Se vam zdi cena bencina in dizla previsoka? Poglejte, koliko staneta le streljaj čez mejo (FOTO)

Cene naftnih derivatov pri nas so se v tem tednu občutno povišale. Še občutno višje pa so cene danes tik za severno mejo, v Beljaku. Bralec Darko nam je poslal sliko, ki razkriva, da dizel na tamkajšnjem bencinskem servisu v mestu stane 2,249 evra, liter bencina pa 1,899 evra. To je občutno več, kot gorivi ta hip staneta pri nas. Liter 95-oktanskega bencina na sončni strani Alp namreč stane 1,674 evra, liter dizla pa 1,939 evra. A cene v Sloveniji se bodo prihodnji teden predvidoma vnovič zvišale.

Po napovedi Financ bi se 15. septembra dizel lahko podražil na okoli 1,99 evra, bencin na približno 1,72 evra, kurilno olje pa na okoli 1,59 evra za liter. Kljub podražitvi se torej predvideva, da bosta ceni bencina in dizla pri nas še nekaj časa nižji od tistih v Avstriji.

V začetku leta sta stala precej manj

Na spletni strani energetika-portal.si lahko vidimo, da so se sicer cene goriv letos v Sloveniji močno povišale. V začetku leta smo za liter bencina plačali 1,381 evra, za dizel pa 1,407 evra. Cene so se sicer vmes tudi nekajkrat znižale, a če primerjamo trenutne s tistimi z začetka leta, vidimo, da so trenutne občutno višje. Cene pa utegnejo hitro spet pasti, če bi se napetosti med ZDA in Iranom končale.