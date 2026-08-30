Nasa pošilja nov teleskop v vesolje, ki bo iskal odgovore na največje skrivnosti vesolja (VIDEO)

Nasa bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman, ki predstavlja naslednji veliki korak pri raziskovanju vesolja. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, vendar bo njegovo vidno polje najmanj 100-krat večje. Prav zaradi tega bo lahko v precej krajšem času pregledoval ogromna območja neba.

Teleskop ameriške vesoljske agencije Nasa, poimenovan po prvi direktorici oddelka za astronomijo pri Nasi Nancy Grace Roman, naj bi danes ob 7.26 po vzhodnoameriškem oziroma ob 13.26 po srednjeevropskem poletnem času iz Nasinega vesoljskega središča Kennedy na Floridi v vesolje ponesla raketa Falcon Heavy podjetja SpaceX, so zapisali pri Nasi. Roman je naslednji veliki Nasin vesoljski observatorij po teleskopih Hubble, izstreljenem leta 1990, in James Webb, ki je v vesolje poletel leta 2021. Od njiju se bo razlikoval predvsem po zmožnosti hitrega pregledovanja velikih območij neba.

Nebo bo pregledoval do 1000-krat hitreje kot Hubble

Po navedbah Nase bo lahko Roman nebo pregledoval do 1000-krat hitreje od Hubbla, pri tem pa ohranil podobno občutljivost in ločljivost v infrardečem delu spektra. Tako bo lahko sistematično pregledoval velike dele vesolja in opazoval milijarde vesoljskih objektov.

Znanstveniki bodo na podlagi teh podatkov raziskovali, kako so skozi zgodovino vesolja nastajali in se razvijali planeti, zvezde in galaksije. Nasa ocenjuje, da bi lahko Roman izmeril svetlobo približno milijarde galaksij.

Ena največjih skrivnosti: temna energija

Ena njegovih glavnih nalog bo raziskovanje temne energije, s katero znanstveniki pojasnjujejo pospešeno širjenje vesolja. Teleskop bo opazoval galaksije vse do obdobja, ko je bilo vesolje staro le okoli pol milijarde let, in tako pomagal ugotavljati, kako se je vpliv temne energije skozi kozmično zgodovino spreminjal. Meritve bodo omogočile tudi preverjanje Einsteinove splošne teorije relativnosti na velikih kozmičnih razdaljah.

Pomemben del misije bo namenjen tudi iskanju planetov zunaj našega Osončja. Roman bo več sto dni spremljal okoli 100 milijonov zvezd, pri čemer znanstveniki pričakujejo, da bo z gravitacijskim mikrolečenjem odkril okoli 2500 planetov. Tako bi lahko teleskop pomembno povečal število znanih eksoplanetov in astronomom omogočil boljši vpogled v raznolikost planetarnih sistemov v naši galaktični soseščini.

Poseben instrument bo iskal planete ob drugih zvezdah

FOTO: Nasa/jolearra Tshiteya

Roman bo opremljen tudi s posebnim instrumentom, koronografom, s katerim bo Nasa preizkušala tehnologijo za neposredno opazovanje eksoplanetov, ki bi jo lahko uporabljali prihodnji vesoljski observatoriji. Instrument bo zastiral močno svetlobo zvezd in tako omogočil zaznavanje precej šibkejših planetov v njihovi bližini. To bo pomemben korak pri razvoju tehnologij, s katerimi bi bilo v prihodnosti mogoče podrobneje preučevati oddaljene planetarne svetove.

Po izstrelitvi s Floride Roman ne bo ostal v nizki Zemljini orbiti, temveč se bo odpravil proti območju druge Lagrangeeve točke sistema Sonce-Zemlja, znane kot L2, približno 1,5 milijona kilometrov od našega planeta. V bližini L2 deluje tudi vesoljski teleskop James Webb. Takšna lega omogoča teleskopom stabilne pogoje za opazovanje vesolja in jim zagotavlja primeren položaj glede na Zemljo in Sonce.

Osnovna misija bo trajala pet let

Osnovna znanstvena misija Romana je predvidena za pet let, Nasa pa si prizadeva, da bi teleskop deloval deset let. Če bo misija potekala po načrtih, bo Roman v prihodnjih letih ponudil ogromno količino novih podatkov o vesolju – od razvoja galaksij in skrivnostne temne energije do planetov, ki krožijo okoli oddaljenih zvezd.