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Nasa pošilja v vesolje robota, da prepreči padec velikega teleskopa (VIDEO)

Avtonomno plovilo Link bo teleskop ujelo v orbiti in ga dvignilo na višjo tirnico, s čimer naj bi mu podaljšali življenjsko dobo in omogočili nadaljnje znanstveno delo.
FOTO: Evelyn Hockstein Reuters
FOTO: Evelyn Hockstein Reuters
A. G.
 29. 6. 2026 | 20:21
5:41
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Avtonomno plovilo Link bo potrebovalo približno mesec dni, da dohiti Swift in ga ujame, nato pa še približno dva meseca, da mu dvigne orbito s sedanjih 360 na približno 600 kilometrov nad Zemljo. Nasa začenja prvo ameriško misijo reševanja vesoljskega teleskopa, ostarelega observatorija Neil Gehrels Swift, ki mu grozi nenadzorovan padec nazaj na Zemljo. Ambiciozna operacija, vredna 30 milijonov dolarjev, temelji na robotskem plovilu, ki naj bi ujelo teleskop v orbiti, ga dvignilo na varno višino in mu tako omogočilo nadaljevanje pomembnega znanstvenega dela.

Za to izjemno zahtevno nalogo je Nasa angažirala ameriški startup Katalyst Space Technologies. Njihovo plovilo s tremi robotskimi rokami, imenovano Link, bo po izstrelitvi z atola na Marshallovih otokih v Tihem oceanu poskušalo dohiteti teleskop Swift. Izstrelitev bo izvedena z raketo Pegasus, edinstvenim sistemom, ki se izpusti s spodnje strani letala na veliki višini. Swift od svoje izstrelitve leta 2004 neutrudno opazuje vesolje in beleži nekatere najmočnejše in najnasilnejše eksplozije v kozmosu, kot so izbruhi sevanja gama, ki nastanejo ob smrti masivnih zvezd. Toda v zadnjih letih se zaradi povečane Sončeve aktivnosti Zemljino ozračje širi v višje plasti in ustvarja večji upor, kar teleskop upočasnjuje in povzroča njegovo vse hitrejše izgubljanje višine. Zato ga je treba čim prej premestiti v višjo in stabilnejšo orbito.

Nasa opozarja, da bi lahko podobna usoda kmalu doletela tudi legendarni vesoljski teleskop Hubble, ki prav tako postopoma izgublja višino iz istega razloga. Izvršni direktor podjetja Katalyst Ghonhee Lee pravi, da bi lahko naslednja generacija robotskih plovil njegovega podjetja čez nekaj let podaljšala življenjsko dobo tudi precej večjemu Hubbllu.

Tekma s časom v Zemljini orbiti

Doslej je podobno misijo izvedla le Kitajska, ki je pred štirimi leti uspešno premestila enega svojih satelitov v višjo, tako imenovano »pokopališko« orbito, kjer ne predstavlja več nevarnosti.  »To je prvi ameriški vesoljski robot, ki bo izvedel takšno misijo. Nasa ima vrsto velikih observatorijev, ki bi jim takšna storitev lahko koristila. S to misijo dokazujemo, da obstaja povsem nov način vzdrževanja vesoljskih plovil,« je za Associated Press povedal Lee.

Avtonomno plovilo Link bo potrebovalo približno mesec dni, da dohiti Swift in ga ujame, nato pa še približno dva meseca, da mu dvigne orbito s sedanjih 360 na približno 600 kilometrov nad Zemljo. Teleskop, težak okoli 1,4 tone, mora ostati nad kritično višino 300 kilometrov, da bo reševalna misija sploh izvedljiva. Da bi pridobila dodaten čas, je Nasa februarja izključila vse znanstvene instrumente na Swiftu. S tem je zmanjšala upor in upočasnila njegovo spuščanje, vendar teleskop od takrat ne zbira več znanstvenih podatkov.

Plovilo v velikosti hladilnika s tremi robotskimi rokami

Samo plovilo Link je veliko kot manjši kuhinjski hladilnik, ima razpon sončnih panelov 12 metrov in je opremljeno s tremi robotskimi rokami, dolgimi nekaj več kot meter. Vsaka roka se konča z dvema prijemalkama, ki spominjata na roke figuric Lego. Čeprav je teleskop vreden več sto milijonov dolarjev, nikoli ni bil zasnovan za popravila ali zajemanje v vesolju. Zato pri podjetju Katalyst priznavajo, da gre za izjemno zahtevno misijo brez kakršnega koli zagotovila za uspeh. Nasa je pogodbo s podjetjem podpisala lani septembra z le dvema ključnima zahtevama: delo mora biti opravljeno čim hitreje in teleskop ne sme biti dodatno ogrožen.

»Moram biti iskren. Nihče ni verjel, da je to mogoče. Nihče ni pričakoval, da bomo že danes tako daleč,« je dejal Shawn Domagal-Goldman, direktor Nasinega oddelka za astrofiziko.

Swift bi lahko postal pomembnejši kot kadarkoli prej

Vodja Nasinih znanstvenih misij Nicky Fox meni, da se tveganje in trud več kot izplačata. »Če dovolimo, da Swift pade v atmosfero, bomo izgubili teleskop in velik del svojih zmogljivosti. Trenutno nimamo denarja za gradnjo novega, ki bi ga nadomestil,« je dejala.

Domagal-Goldman poudarja, da ni mogoče rešiti vseh vesoljskih plovil, vendar je Swift nekaj posebnega. V skladu s svojim imenom (angl. swift – hiter) je bil zasnovan tako, da se lahko zelo hitro obrne in usmeri proti na novo odkritim pojavom. Ker se pričakujejo nova odkritja vesoljskega teleskopa James Webb in prihodnjega teleskopa Nancy Grace Roman, bi lahko rešeni Swift postal pomembnejši kot kdaj koli prej. Služil bi kot nekakšen »prvi Nasin odzivnik« za podrobnejše spremljanje novih kozmičnih dogodkov, ki jih odkrijejo drugi observatoriji.

V podjetju Katalyst v tej misiji vidijo začetek povsem nove industrije servisiranja vesoljskih plovil v orbiti. Njihov naslednji robotski sistem, katerega prva izstrelitev je načrtovana za prihodnje leto, naj bi lahko popravljal satelite na višinah do skoraj 36.000 kilometrov. Lee verjame, da bodo nekoč stotine robotov v orbiti popravljale in premeščale satelite, jih oskrbovale z gorivom ter gradile sončne elektrarne in druge vesoljske platforme. Če bo ta misija uspešna, bi lahko Hubble že leta 2028 postal naslednji veliki Nasin teleskop, ki mu bodo roboti podaljšali življenjsko dobo, poroča 24sata.hr.

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