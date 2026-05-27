Nasa predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni

Ameriška vesoljska agencija Nasa je v torek predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v šestih letih ljudje živeli in delali na Zemljinem naravnem satelitu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Bazo nameravajo postaviti na južnem polu Lune, sčasoma pa bi se lahko raztezala na območju več sto kvadratnih kilometrov. Nasa namerava tam izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologije, potrebne za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars.

Administrator Nase Jared Isaacman na novinarski konferenci o načrtih za vzpostavitev stalne navzočnosti na Luninem površju. FOTO: Chip Somodevilla Getty Images Via Afp

Načrt gradnje baze obsega tri faze. V prvi namerava Nasa med drugim izvajati robotske misije za raziskovanje površja Lune. Prva faza bi trajala do leta 2029, v tem času pa naj bi izvedli 25 izstrelitev in na Luni odložili štiri tone tovora, je v torek pojasnil Carlos Garcia-Galan, vodja Nasinega programa za izgradnjo baze, poroča BBC.

Med letoma 2029 in 2032 bi v skladu z načrtom na Luni postavili prve bivalne prostore in testirali tehnologije, ki bi utrle pot tamkajšnjemu izkoriščanju jedrske energije.

Voditelji so napovedali štiri pogodbe za pristajalnike, površinska vozila, dostavo tovora in nosilna vesoljska plovila, s katerimi bodo začeli vzpostavljati Moon Base, Nasino stalno navzočnost na Luninem površju. Photo by Mandel NGAN/AFP) FOTO: Mandel Ngan Afp

V tretji fazi od leta 2032 je načrtovana stalna prisotnost ljudi na Luni z rednimi menjavami posadk. To bi vključevalo večje bivalne module in zmogljivosti za obsežen povratni prevoz tovora brez posadke z lunine površine na Zemljo.

Južni pol Lune, kjer namerava Nasa zgraditi bazo, velja za eno znanstveno najpomembnejših območij na Luni. Za razliko od nekaterih drugih delov je to območje izpostavljeno daljšemu obdobju svetlobe in krajšim obdobjem teme. Te razmere so ugodnejše za pridobivanje sončne energije in omogočajo stabilne temperature za izvajanje operacij na površini.

FOTO:

Ob predstavitvi načrta za gradnjo baze je direktor Nase Jared Isaacman dejal, da je javnost navdušena nad »velikim povratkom« na Luno. »To pomeni, da ljudje znova gledajo navzgor, znova verjamejo v velike stvari in pozorno spremljajo, kako se Amerika vrača na Luno, tokrat za stalno,« je dodal.