  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODPRTI DOSJEJI

Naša soseda odprla dosjeje tajnih sodelavcev komunističnega režima! Na dan prišlo do 60.000 imen

Objava arhivov prinaša pomembno novost.
Madžarske oblasti napovedujejo, da bodo do 25. februarja 2027, ko na Madžarskem zaznamujejo dan spomina na žrtve komunizma, objavile dodatno gradivo. FOTO: Eva Korinkova Reuters/Delo UI
Madžarske oblasti napovedujejo, da bodo do 25. februarja 2027, ko na Madžarskem zaznamujejo dan spomina na žrtve komunizma, objavile dodatno gradivo. FOTO: Eva Korinkova Reuters/Delo UI
M. U.
 8. 11. 2026 | 19:03
4:43
A+A-

Madžarska se je odločila obračunati z eno najtemnejših poglavij svoje zgodovine. Na Madžarskem so v sredo tako javnosti omogočili dostop do obsežne zbirke dokumentov nekdanjih komunističnih tajnih služb. S tem je premier Péter Magyar izpolnil eno svojih pomembnejših predvolilnih obljub in odprl vprašanje, ki je madžarsko družbo razdvajalo vse od padca komunističnega režima.

Péter Magyar je ob odprtju arhivov poudaril, da država po 36 letih končno izpolnjuje eno ključnih obljub demokratičnih sprememb. FOTO: Eva Korinkova Reuters
Péter Magyar je ob odprtju arhivov poudaril, da država po 36 letih končno izpolnjuje eno ključnih obljub demokratičnih sprememb. FOTO: Eva Korinkova Reuters

image_alt
Janša postavil ultimat Srbiji, zdaj se je oglasila Marta Kos. Te njene besede mu bodo všeč

Digitalizirane dokumente so objavili na spletni platformi Nyitott Akták (Odprti dosjeji), kjer lahko državljani preverijo, ali se imena njihovih sorodnikov, znancev ali drugih oseb pojavljajo v evidencah nekdanje državne varnosti. V arhivih je trenutno mogoče iskati med približno 50.000 in 60.000 imeni, povezanimi z delovanjem tajnih služb v času komunizma.

Vohunili tudi za prijatelji in sorodniki

Komunistične oblasti so na Madžarskem več desetletij vzdrževale obsežno mrežo tajnih sodelavcev, katerih naloga je bila spremljanje državljanov in poročanje o morebitnem nasprotovanju režimu. Nekateri so informacije posredovali prostovoljno, druge pa so tajne službe k sodelovanju prisilile z grožnjami, izsiljevanjem ali drugimi oblikami pritiska. Zgodovinarji ocenjujejo, da je bilo v času režimov Mátyása Rákosija in Jánosa Kádárja v različne oblike sodelovanja z varnostnimi službami vključenih oziroma rekrutiranih približno 150.000 ljudi. Toda številni dokumenti niso preživeli. Del arhivov so uničili že med madžarsko vstajo leta 1956, drugi so izginili ob koncu komunističnega režima.

Po novem lahko vsakdo išče po imenih

Objava arhivov prinaša pomembno novost. Do zdaj so imeli običajni državljani omejen dostop predvsem do dokumentov, ki so se nanašali nanje ali na njihove bližnje sorodnike. Zdaj lahko na spletni strani nyitottaktak.hu vsakdo brez registracije išče po imenih, datumih rojstva, kodnih imenih in drugih podatkih.

image_alt
Janez Janša se je oglasil po volitvah v Srbiji, za to državo ima eno posebno zahtevo

Trenutno so javnosti dostopne tri vrste dokumentov: registracijske kartice, evidence novačenja ter registri oseb, povezanih z mrežo tajnih sodelavcev. Pomembno pa je opozorilo zgodovinarjev: samo dejstvo, da je nekdo naveden v arhivu, še ne dokazuje, da je dejansko ovajal druge. Nekateri so sodelovanje zavrnili, drugi niso nikoli napisali poročila, posamezni zapisi pa so lahko tudi netočni ali nepopolni.

Največje razkritje šele prihaja?

To še ni konec odpiranja arhivov. Madžarske oblasti napovedujejo, da bodo do 25. februarja 2027, ko na Madžarskem zaznamujejo dan spomina na žrtve komunizma, objavile dodatno gradivo. Med njim bodo tudi podrobnejši dosjeji o približno 9000 osebah, ki bodo lahko razkrili okoliščine njihovega novačenja in sodelovanja s tajnimi službami.

Za zdaj pa dokumenti nekdanje zunanje obveščevalne službe zaradi razlogov nacionalne varnosti ne bodo javno dostopni.

image_alt
Janša postavil ultimat Srbiji, zdaj se je oglasila Marta Kos. Te njene besede mu bodo všeč

Na razkritje čakali več kot tri desetletja

Madžarska je bila ena zadnjih držav nekdanjega vzhodnega bloka, ki je tako obsežno odprla dokumente komunističnega varnostnega aparata.

Vprašanje razkritja tajnih sodelavcev je bilo politično občutljivo že od demokratičnih sprememb leta 1990. Kritiki prejšnjih oblasti so opozarjali, da bi popolno odprtje arhivov lahko razkrilo neprijetne podrobnosti tudi o posameznikih, ki so po padcu komunizma ostali vplivni v politiki in javnem življenju. Sedanji premier Péter Magyar je ob odprtju arhivov poudaril, da država po 36 letih končno izpolnjuje eno ključnih obljub demokratičnih sprememb.

Janša zahteva arhive Udbe, oglasila se je tudi Marta Kos

Kot smo že poročali v Slovenskih novicah, pa so arhivi tajnih služb aktualna tema tudi v Sloveniji, saj je premier Janez Janša Srbiji postavil ultimat: Slovenija ne bo podprla njenega nadaljnjega približevanja Evropski uniji, dokler Beograd ne izroči arhivov nekdanje Udbe in drugih jugoslovanskih tajnih služb, ki se nanašajo na Slovenijo. Janša vztraja, da zahteva ni nova in da izhaja iz sporazuma o nasledstvu nekdanje Jugoslavije. Njegova napoved je sprožila ostre politične odzive, zunanji minister Tone Kajzer pa je pozneje pojasnjeval, da so bile premierjeve besede iztrgane iz konteksta. V razpravo se je vključila tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki prav tako pričakuje izročitev arhivov, vendar zagovarja reševanje vprašanja z dialogom. Kosova je ob tem zavrnila očitke iz vrst SDS o domnevnem sodelovanju z Udbo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

MadžarskadokumentiPeter MagyarMátyás RákosiJános Kádártajne službekomunizemarhivivzhodni blok
ZADNJE NOVICE
20:04
Novice  |  Svet
SKRIVNOSTI SEVERNE KOREJE

Je najskrivnostnejša prva dama na svetu, njena preteklost pa sproža številna vprašanja (VIDEO)

O življenju soproge severnokorejskega voditelja Kim Džong Una je znanega zelo malo. Pozornost vzbujajo njena domnevna preteklost, razkošna oblačila in večmesečna odsotnost iz javnosti.
8. 11. 2026 | 20:04
19:43
Novice  |  Svet
STRELSKI POHOD

Turisti opisujejo pekel med pokolom v Krakovu: »Krogle so letele vsepovsod« (FOTO)

Prvi klici očividcev so policijsko centralo dosegli ob 15. uri, policisti pa so na prizorišče prispeli v le treh minutah.
8. 11. 2026 | 19:43
19:25
Novice  |  Svet
TRAGEDIJA, KI ODMEVA

V bližini strelskega pokola so bili tudi slovenski dijaki, v ponedeljek jim bo na voljo posebna pomoč

Napadalec je v soboto okoli 15. ure z avtomobilom zapeljal na glavni trg drugega največjega poljskega mesta in začel iz vozila streljati na naključne mimoidoče.
8. 11. 2026 | 19:25
19:03
Novice  |  Svet
ODPRTI DOSJEJI

Naša soseda odprla dosjeje tajnih sodelavcev komunističnega režima! Na dan prišlo do 60.000 imen

Objava arhivov prinaša pomembno novost.
8. 11. 2026 | 19:03
18:33
Novice  |  Slovenija
OSMI MAREC

Nika Kovač udarila po nasprotnikih: »Avtoritarčki v Sloveniji mi očitajo, da ...«

Če so jo na začetku označevali za razvajeno in lenobno, jo danes po njenih besedah označujejo za »bogato poslovno žensko«.
8. 11. 2026 | 18:33
18:08
Novice  |  Svet
JE OPTIMISTIČEN

Trump je komentiral boleč poraz na volitvah: »Z rezultati zadnjih volitev je Amerika naredila ogromen ...«

Verjame, da se bo država vrnila »večja in močnejša kot kdajkoli«.
8. 11. 2026 | 18:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Vaš obraz postaja ključno orodje

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
6. 11. 2026 | 09:32
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do zdravstvene obravnave

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Vaš obraz postaja ključno orodje

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
6. 11. 2026 | 09:32
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do zdravstvene obravnave

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Denar vam kopni pred očmi. Kaj storiti?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
28. 10. 2026 | 11:41
PromoPhoto
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Izposodite si 500 tisoč evrov, vrnete jih lahko le 300 tisoč

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Digitalno denarnico razvijamo v platformo, na kateri lahko uporabnik izvaja vse večji del svojih finančnih aktivnosti

Aircash na Hrvaškem gradi evropsko finančno platformo, številke pa potrjujejo, da rast, ki jo dosegamo, ni le hitra, temveč tudi finančno vzdržna.
3. 11. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Slovenski raziskovalci naleteli na povezavo, ki je niso pričakovali

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Nives je bila nenehno utrujena, danes pa pravi: »Znova imam energijo«

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Photo
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki