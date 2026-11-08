Naša soseda odprla dosjeje tajnih sodelavcev komunističnega režima! Na dan prišlo do 60.000 imen

Madžarska se je odločila obračunati z eno najtemnejših poglavij svoje zgodovine. Na Madžarskem so v sredo tako javnosti omogočili dostop do obsežne zbirke dokumentov nekdanjih komunističnih tajnih služb. S tem je premier Péter Magyar izpolnil eno svojih pomembnejših predvolilnih obljub in odprl vprašanje, ki je madžarsko družbo razdvajalo vse od padca komunističnega režima.

Péter Magyar je ob odprtju arhivov poudaril, da država po 36 letih končno izpolnjuje eno ključnih obljub demokratičnih sprememb. FOTO: Eva Korinkova Reuters

Digitalizirane dokumente so objavili na spletni platformi Nyitott Akták (Odprti dosjeji), kjer lahko državljani preverijo, ali se imena njihovih sorodnikov, znancev ali drugih oseb pojavljajo v evidencah nekdanje državne varnosti. V arhivih je trenutno mogoče iskati med približno 50.000 in 60.000 imeni, povezanimi z delovanjem tajnih služb v času komunizma.

Vohunili tudi za prijatelji in sorodniki

Komunistične oblasti so na Madžarskem več desetletij vzdrževale obsežno mrežo tajnih sodelavcev, katerih naloga je bila spremljanje državljanov in poročanje o morebitnem nasprotovanju režimu. Nekateri so informacije posredovali prostovoljno, druge pa so tajne službe k sodelovanju prisilile z grožnjami, izsiljevanjem ali drugimi oblikami pritiska. Zgodovinarji ocenjujejo, da je bilo v času režimov Mátyása Rákosija in Jánosa Kádárja v različne oblike sodelovanja z varnostnimi službami vključenih oziroma rekrutiranih približno 150.000 ljudi. Toda številni dokumenti niso preživeli. Del arhivov so uničili že med madžarsko vstajo leta 1956, drugi so izginili ob koncu komunističnega režima.

Po novem lahko vsakdo išče po imenih

Objava arhivov prinaša pomembno novost. Do zdaj so imeli običajni državljani omejen dostop predvsem do dokumentov, ki so se nanašali nanje ali na njihove bližnje sorodnike. Zdaj lahko na spletni strani nyitottaktak.hu vsakdo brez registracije išče po imenih, datumih rojstva, kodnih imenih in drugih podatkih.

Trenutno so javnosti dostopne tri vrste dokumentov: registracijske kartice, evidence novačenja ter registri oseb, povezanih z mrežo tajnih sodelavcev. Pomembno pa je opozorilo zgodovinarjev: samo dejstvo, da je nekdo naveden v arhivu, še ne dokazuje, da je dejansko ovajal druge. Nekateri so sodelovanje zavrnili, drugi niso nikoli napisali poročila, posamezni zapisi pa so lahko tudi netočni ali nepopolni.

Največje razkritje šele prihaja?

To še ni konec odpiranja arhivov. Madžarske oblasti napovedujejo, da bodo do 25. februarja 2027, ko na Madžarskem zaznamujejo dan spomina na žrtve komunizma, objavile dodatno gradivo. Med njim bodo tudi podrobnejši dosjeji o približno 9000 osebah, ki bodo lahko razkrili okoliščine njihovega novačenja in sodelovanja s tajnimi službami.

Za zdaj pa dokumenti nekdanje zunanje obveščevalne službe zaradi razlogov nacionalne varnosti ne bodo javno dostopni.

Na razkritje čakali več kot tri desetletja

Madžarska je bila ena zadnjih držav nekdanjega vzhodnega bloka, ki je tako obsežno odprla dokumente komunističnega varnostnega aparata.

Vprašanje razkritja tajnih sodelavcev je bilo politično občutljivo že od demokratičnih sprememb leta 1990. Kritiki prejšnjih oblasti so opozarjali, da bi popolno odprtje arhivov lahko razkrilo neprijetne podrobnosti tudi o posameznikih, ki so po padcu komunizma ostali vplivni v politiki in javnem življenju. Sedanji premier Péter Magyar je ob odprtju arhivov poudaril, da država po 36 letih končno izpolnjuje eno ključnih obljub demokratičnih sprememb.

Janša zahteva arhive Udbe, oglasila se je tudi Marta Kos

Kot smo že poročali v Slovenskih novicah, pa so arhivi tajnih služb aktualna tema tudi v Sloveniji, saj je premier Janez Janša Srbiji postavil ultimat: Slovenija ne bo podprla njenega nadaljnjega približevanja Evropski uniji, dokler Beograd ne izroči arhivov nekdanje Udbe in drugih jugoslovanskih tajnih služb, ki se nanašajo na Slovenijo. Janša vztraja, da zahteva ni nova in da izhaja iz sporazuma o nasledstvu nekdanje Jugoslavije. Njegova napoved je sprožila ostre politične odzive, zunanji minister Tone Kajzer pa je pozneje pojasnjeval, da so bile premierjeve besede iztrgane iz konteksta. V razpravo se je vključila tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki prav tako pričakuje izročitev arhivov, vendar zagovarja reševanje vprašanja z dialogom. Kosova je ob tem zavrnila očitke iz vrst SDS o domnevnem sodelovanju z Udbo.