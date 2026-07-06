Naši severni sosedje opozarjajo vse, ki potujejo na Hrvaško: »Bodite previdni, vse več jih je«

Mnogi Avstrijci so, kot tudi prejšnja leta, za letošnji poletni oddih izbrali hrvaško obalo, vendar so prejeli opozorilo glede nepričakovane nevarnosti. Gre za strupene ribe, ki so jo ujeli na več mestih v Jadranu.

Menijo, da se bo invazivna riba kmalu razširila tudi proti severu

Avstrijski Heute je tako bralce opozoril, da se riba lev pospešeno širi po Jadranskem morju in ogroža ekološko ravnovesje ob hrvaški obali. Morski biologi poudarjajo, da se ta invazivna vrsta vse pogosteje pojavlja v Jadranu. Izvira iz Indopacifika in Rdečega morja, danes pa jo vse pogosteje opažajo ob hrvaški obali.

Če vas piči riba lev: rano sperite in odstranite morebitne ostanke bodice; prizadeti del čim prej potopite v vročo (ne vrelo) vodo, približno 40–45 °C, za 30–90 minut, saj toplota pomaga razgraditi strup; poiščite zdravniško pomoč, zlasti če so bolečine hude, se pojavijo težave z dihanjem ali je prizadeta večja površina telesa.

Dodali so, da plenilec ogroža občutljiv morski ekosistem in da se je število opažanj v zadnjih mesecih občutno povečalo, zlasti v južnem Jadranu. Strokovnjaki menijo, da se bo invazivna riba kmalu razširila tudi proti severu. Glavni problem je v tem, da v Jadranu skorajda nima naravnih sovražnikov, zato se lahko nemoteno razmnožuje. Hranijo se z manjšimi ribami in raki ter tako ogroža domorodne vrste in poruši naravno ravnovesje morja.

Iz inštituta pozvali: Prijavite vsako opažanje

Dolge bodice na hrbtnih, trebušnih in prsnih plavutih te ribe vsebujejo strup, ki ob vbodu povzroči izjemno hude bolečine. Kopalci, potapljači in ribiči se tej ribi ne bi smeli približevati, ulovljene primerke pa bi smeli prijemati izključno z zaščitnimi rokavicami ali drugo ustrezno opremo.

Znanstveniki z Instituta za oceanografijo in ribarstvo so pozvali prebivalce, naj prijavijo vsako opažanje ali ulov. Takšne informacije pomagajo pri spremljanju razvoja populacije in načrtovanju ukrepov za njeno omejevanje. Hkrati se po Sredozemlju vse bolj širi tudi srebrnoguba napihovalka, še ena invazivna in strupena vrsta.