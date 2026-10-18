Nasilni protesti vse bližje nam, v Italiji turisti obtičali na strehi (VIDEO)

Po tem, ko nasilni protesti že dalj časa pretresajo Francijo, so se zdaj premaknili precej bližje nam. Po poročanju italijanskih medijev je policija v Milanu v soboto uporabila celo solzivec, potem ko so pripadnike policistov na trgu pred milansko gotsko stolnico napadli protestniki in vanje metali kamenje. Do spopadov je prišlo tudi v Bologni, kjer so potekali protesti zaradi visokih življenjskih stroškov.

Kot poroča tiskovna agencija Ansa, je policija v Bologni uporabila vodni top, da bi razgnala množico, in aretirala sedem ljudi. Italijanska premierka Giorgia Meloni, ki jo prihodnje leto čakajo volitve, je nasilje obsodila. »Protestiranje je pravica. Spreminjanje naših mest v bojišča pa ne,« je med drugim zapisala na družbenem omrežju X. In dodala: »Zelo spoštujem tisoče ljudi, ki so danes mirno demonstrirali, vključno s tistimi, ki so sodelovali pri mobilizaciji, ki jo je pozval CGIL, in pri kateri so sodelovali tudi voditelji leve politične opcije. Ne glede na ideje, zaradi katerih kdo protestira, je sodelovanje na protestih temelj vsake zdrave demokracije. Po drugi strani pa ne moremo mimo dogajanja na drugih italijanskih trgih. V Milanu so metali kamenje v policiste, policisti so bili ranjeni, nastala je škoda in izbruhnilo je nasilje. V Torinu so ustavili ljudi, ki so s seboj nosili tlakovce in kladiva za razbijanje oken. V Bologni so zaradi neredov preventivno zaprli železniško postajo. Protestiranje je pravica. Požiganje naših mest ni.«

V Milanu je policija po poročanju agencije Reuters poskušala iz galerije Vittorio Emanuele II – luksuzne nakupovalne stavbe ob trgu pred stolnico – odstraniti zamaskirane protestnike s kapucami, potem ko so se nekatere skupine odcepile od glavnega protesta proti visokim življenjskim stroškom ter začele pleniti po trgovinah.

Trgovine so spustile varnostne rešetke, turisti pa so zbežali iz središča mesta. Osrednja postaja podzemne železnice Duomo (pri stolnici) je bila med spopadi zaprta. Po poročanju italijanskih medijev je bilo več ljudi ranjenih, več nasilnežev so aretirali. Sobotni protesti so bili sicer eni najbolj nasilnih protestov v tej državi v zadnjih letih.

Tudi po družabnih omrežjih se vrstijo zapisi zgroženih in predvsem prestrašenih turistov, ki so se nič hudega sluteč znašli v bližini nasilnih spopadov. »Prišla sem na sproščujoč oddih s prijateljicami. A poglejte, kje smo zdaj. Svetovali so nam, naj ne zapuščamo bara na strehi, vendar so morali teraso zapreti, ker so nanjo metali dimne bombe. Vse trgovine so zabarikadirane. V središču mesta vlada pravi kaos!!! Ženske in otroci z vozički so se zatekli v restavracije s hitro prehrano – predvidevam, da zato, ker niso mogli dovolj hitro pobegniti. Kakorkoli že, uspelo mi je pobegniti in to je verjetno edinkrat v življenju, da se dejansko veselim leta nazaj v Združeno kraljestvo,« je denimo zapisala britanska vplivnica, ki je prepotovala že velik del sveta.