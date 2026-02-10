Našla sta ga tik pred poginom, zdaj prašič Hampton živi kot kralj

Našla sta ga tik pred poginom, na žgočih 35 stopinjah Celzija brez hrane in vode. V kraju Ellwood City v Pensilvaniji v ZDA je bil leta 2020 skupaj z drugimi 39 prašiči zaprt v ogrado, iz katere ni mogel pobegniti. Potem pa se je prašičku, ki danes nosi ime Hampton Hamilton Pigglesworth Burroway Willis I., življenje nenadoma obrnilo na bolje. Mimo ograde sta namreč po naključju prišla Chuck Borroway in John Willis in bila zgrožena nad životarjenjem pujsov v grozljivih razmerah. Odločila sta se, da enega od prašičev rešita in ga odpeljeta k sebi domov. Šest let pozneje je Hampton še vedno pri paru, ki z njim ravna kot s polnopravnim članom družine.

Ima 12.000 sledilcev na Facebooku in Instagramu.

»Hampton ni najin ljubljenček, on je najin sin,« priznava John in dodaja, da začetek ni bil lahek, saj s partnerjem o prašičih nista vedela ničesar. Sčasoma sta ugotovila, da je Hammy, kot ga kličeta, izjemno inteligenten, naučila sta ga uporabljati stranišče. Ker pa je postal prevelik za človeške toaletne prostore, danes opravlja potrebo v plastični čeber. Zna tudi sesti in vstati na ukaz. Pujs, ki bo letos star šest let, je potreboval precej časa, da si je opomogel. Ko je prišel k hiši, je tehtal več kot pol tone, meril 275 cm v dolžino in 120 cm v višino. Imel je zdravstvene težave vključno s hudim artritisom, zato so poznavalci paru svetovali, naj žival uspavata. Vendar nista hotela niti slišati o tem. S pomočjo gasilcev in policistov so žival naložili na vozilo in prepeljali v pet ur vožnje oddaljeno bolnišnico za živali, kjer je Hammy ostal 50 dni. Par je takrat za svojega pujsa ustvaril profila na Facebooku in Instagramu, Hammy ima že 12.000 sledilcev in po dieti samo še 425 kg. Sledilci so tudi prispevali denar, s katerim sta Chuck in John plačala njegovo zdravljenje.