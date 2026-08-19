Našla zob največjega morskega psa, kar jih je kdaj živelo

Američana, 42-letni Michael Bowers in njegov 11-letni sin Bo, sta prejšnji teden dopustovala ob obali ameriške zvezne države New Jersey, obiskala sta mesto Sea Isle City. Med sprehodom ob obali sta v morju zagledala fosil 3,6 milijona let starega zoba prazgodovinskega megalodona – največjega morskega psa, kar jih je kdaj živelo.

Moj sin je bil brez besed.

Michael Bowers in njegov sin Bo sta bila presrečna. FOTO: Cape May Whale Watch & Research Center/fb

»V vodi vedno najdem nore stvari,« je Michael Bowers povedal za portal NJ.com. »Niti v sanjah pa si ne bi predstavljal, da bova kdaj našla kaj takšnega. Moj sin je bil brez besed,« je dodal. Oče in sin iz mesta Monongahela v zvezni državi Pensilvanija sta zob opazila v ozki odprtini ob pomolu. Michael zaradi prevelike roke ni mogel seči v odprtino, da bi ga zgrabil, zato je nalogo prevzel sin Bo. Odločila sta se, da najdbe ne bosta odnesla domov, ampak jo bosta predstavila v Centru za opazovanje in raziskave kitov Cape May (Cape May Whale Watch & Research Center). Potrdili so, da je zob pravi fosil. Tamkajšnja raziskovalna direktoricaje pojasnila, da je pripadal megalodonu, ki je lahko zrasel do 18 metrov v dolžino in je izumrl pred več kot 3,6 milijona let. Strokovnjaki pravijo, da so fosili prazgodovinskega morskega plenilca v New Jerseyju precej redki. Po besedah kustosinje državnega muzeja New Jerseyjaso v državi doslej našli le nekaj zob megalodona. Najverjetneje bi tokratna najdba ostala skrita globoko v zemlji, če letos tam ne bi potekala obnovitvenega dela.