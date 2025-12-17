Našli dva tisoč let staro luksuzno ladjo

Podvodni arheologi, ki v globinah Sredozemskega morja pri Aleksandriji v Egiptu že vrsto let iščejo izgubljeno grobnico slavnega vojskovodje Aleksandra Velikega, so naleteli na izjemno odkritje. V že dolgo potopljenem kraljevem pristanišču antične Aleksandrije so odkrili razbitine razkošne staroegipčanske barke, kakršne doslej še niso našli. Gre za legendarni talamagos - plovilo za razkošne pojedine, obrede in verske slovesnosti, ki je bilo do zdaj znano le iz starih zapisov in umetniških upodobitev.

Najdba velja za eno najpomembnejših podvodnih arheoloških odkritij zadnjega časa. Leseni tramovi so ohranjeni v izjemno dobrem stanju, kar je redkost za več kot 2000 let staro plovilo. Razbitina meri okoli 27 metrov, arheologi pa ocenjujejo, da je bila ladja, ki je predstavljala največje plavajoče razkošje antičnega sveta, prvotno dolga 35 metrov in široka sedem metrov.

Navadni ljudje na ladje zabave niso imeli dostopa, namenjene so bile le eliti.

Plovila talamagos so bila zasnovana za mirne, plitve vode, poganjalo pa jih je več kot 20 veslačev. Navadni ljudje nanje seveda niso imeli dostopa, ladje zabave so bile namenjene le eliti. Plovilo so odkrili v Portus Magnusu, ogromnem kraljevem pristanišču Aleksandrije, v bližini potopljenega otoka Antirodos. Prav tam je nekoč stala palača ptolemajskih vladarjev, območje pa velja za eno ključnih točk, kjer bi lahko bila tudi izgubljena grobnica Aleksandra Velikega. Otok sta v četrtem stoletju uničila potres in cunami, zaradi česar danes leži skoraj pet metrov pod morsko gladino.

Razbitina meri okoli 27 metrov.

Napisi v grščini na osrednjem delu ladje razkrivajo, da je bila zgrajena v Aleksandriji v prvi polovici prvega stoletja našega štetja. Vodja raziskav, priznani podvodni arheolog Franck Goddio, domneva, da je barka sodelovala v slovesnih pomorskih procesijah, v katerih so bogato okrašena plovila simbolizirala sončno barko boginje Izide, zaščitnice morja.