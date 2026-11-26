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Natakarica Anna je na družbenih omrežjih v solzah razkrila neprijetno izkušnjo, ki jo je doživela med delom v restavraciji. Gostoma, ki sta praznovala rojstni dan, je želela polepšati večer, a se ji je prijaznost pošteno maščevala.
Slavljencu je prinesla rojstnodnevno torto in mu zapela pesem. Gostoma je ponudila celo dodatno pijačo za s seboj, čeprav tega ne bi smela storiti. Toda ko je prišel čas za plačilo, naj bi par zapustil restavracijo, ne da bi poravnal račun.
Na mizi je ostal račun v višini 300 dolarjev (približno 260 evrov), ki ga je morala po lastnih besedah poravnati sama. Še toliko bolj jo je prizadelo, ker je denar namenila potovanju k družini ob zahvalnem dnevu. Razočarana natakarica je gostoma v posnetku namenila sarkastično zahvalo in izrazila upanje, da sta uživala v večerji, ki jo je na koncu plačala ona.