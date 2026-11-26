Natakarica Anna je na družbenih omrežjih v solzah razkrila neprijetno izkušnjo, ki jo je doživela med delom v restavraciji. Gostoma, ki sta praznovala rojstni dan, je želela polepšati večer, a se ji je prijaznost pošteno maščevala.

Slavljencu je prinesla rojstnodnevno torto in mu zapela pesem. Gostoma je ponudila celo dodatno pijačo za s seboj, čeprav tega ne bi smela storiti. Toda ko je prišel čas za plačilo, naj bi par zapustil restavracijo, ne da bi poravnal račun.

Račun morala poravnati iz lastnega žepa

Na mizi je ostal račun v višini 300 dolarjev (približno 260 evrov), ki ga je morala po lastnih besedah poravnati sama. Še toliko bolj jo je prizadelo, ker je denar namenila potovanju k družini ob zahvalnem dnevu. Razočarana natakarica je gostoma v posnetku namenila sarkastično zahvalo in izrazila upanje, da sta uživala v večerji, ki jo je na koncu plačala ona.