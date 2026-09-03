Natočili dizel, nato se je začela nočna mora! Škoda na avtomobilih ogromna

Rutinsko točenje goriva, nekaj kilometrov vožnje in nato okvara. Motor se nenadoma ugasne brez predhodnega opozorila. Prav takšen scenarij od začetka avgusta opisujejo vozniki, ki so gorivo natočili na bencinskem servisu E.Leclerc v Périgueuxu v Franciji.

Dizelsko gorivo polno gostega mulja

Težave je po dosedanjih informacijah povzročilo kontaminirano dizelsko gorivo, ki je postalo nenavadno gosto. Vozniki in mehaniki so njegov videz primerjali z medom, blatom ali muljem, kar je seveda daleč od videza običajnega dizelskega goriva. Eden od prizadetih voznikov je povedal, da je avtomobil njegove partnerice med vožnjo nenadoma ugasnil. Prva diagnoza je kazala na okvaro ventila EGR in vbrizgalnega sistema, ocenjeni stroški popravila pa so znašali približno 800 evrov.

Kako v Sloveniji preverjajo kakovost goriv? V Sloveniji kakovost bencina in dizelskega goriva preverjajo z uradnim monitoringom fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv. Za izvajanje monitoringa so odgovorni distributerji goriv, vzorce pa odvzemajo pooblaščeni izvajalci, ki jih potrdi pristojno ministrstvo. Trenutno so med njimi Bureau Veritas, SGS Slovenija in Saybolt Pan Adriatika. Na bencinskih servisih se vzorec praviloma vzame neposredno iz točilnega avtomata. Pred odvzemom vzorca je treba skozi pištolo pretočiti najmanj štiri litre goriva, ki se ne uporabijo za analizo. Nato odvzeti vzorec pregledajo po predpisanih standardih. Pri bencinu se preverja skladnost s standardom SIST EN 228, pri dizlu pa s SIST EN 590. Laboratorijska analiza lahko med drugim pokaže, ali gorivo ustreza predpisanim zahtevam glede vsebnosti žvepla, svinca in mangana, pa tudi drugih fizikalno-kemijskih lastnosti, pomembnih za kakovost in varno uporabo goriva.

Ko je mehanik odprl rezervoar za gorivo, se je pokazal pravi obseg težav – dizelsko gorivo je bilo polno gostega mulja. Stroški popravila v nekaterih primerih lahko dosegajo več tisoč evrov. Glede na vozilo in stopnjo škode vbrizgalnega sistema so posamezni vozniki prejeli izjemno visoke ocene stroškov popravila.

Sum na vodo v rezervoarjih

V E.Leclercu kot možen vzrok navajajo vdor vode v rezervoarje z dizelskim gorivom, povezan z obilnim deževjem. Voda je težja od dizelskega goriva, zato se useda na dno rezervoarja. Ko se pomeša z gorivom in nakopičenimi nečistočami, lahko nastane gosta in nestabilna zmes, podobna mulju. Takšna mešanica je posebej nevarna za sodobne dizelske motorje. Vbrizgalni sistemi delujejo pod zelo visokim tlakom, črpalka in injektorji pa so odvisni od ustreznega mazanja, ki ga zagotavlja gorivo. Prisotnost vode in nečistoče lahko povzroči korozijo, obrabo in resne poškodbe teh komponent. Posledice se lahko pokažejo zelo hitro, avtomobil lahko izgubi moč, ali povsem ugasne že po nekaj kilometrih, je tako navedel TDN. V hujših primerih ni dovolj zgolj izprazniti rezervoarja. Treba je očistiti celoten sistem dovoda goriva in zamenjati filtre, če pa sta črpalka in injektorji že poškodovani, se lahko stroški popravila povzpnejo na več tisoč evrov.