Ne boste verjeli, kaj bi mladi pograbili, če bi morali nujno steči iz hiše

V Veliki Britaniji so se resno lotili vprašanja, katero stvar bi najprej zagrabili, če bi hiša gorela in bi morali zbežati. Raziskava je pokazala, da bi večina najprej posegla po predmetu, ki posamezniku veliko pomeni, torej po fotografijah ali plišastem medvedku, namesto po čem praktičnem ali vrednem.

Le eden od 250 vprašanih oziroma štirje od 1000 ljudi je navedel, da je popolnoma pripravljen.

Raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 1000 Britancev, je pokazala, da so na prvem mestu fotografije, na drugem telefoni, na tretjem dragocenosti, na četrtem sentimentalni predmeti, na petem pes in na šestem plišasti medvedki. »Številni udeleženci so menili, da bi bili osebni predmeti ključni za njihovo dobro počutje po nesreči,« je dejala dr. Anna Powell z Univerze Liverpool John Moores. Ljudje menijo, da je pomembno, da imajo v času krize ob sebi predmete, ki jim veliko pomenijo, kot so stvari iz otroštva ali ljube fotografije. Strokovnjakinja poudarja: »Plišasti medvedek iz otroštva tako postane predmet, prežet s spomini in čustvi, ki pripovedujejo zgodbo o tem, kdo smo, od kod prihajamo in kdo nam je pri srcu.« Dr. Powellova je ob izsledkih še pojasnila, da so predmeti s čustveno vrednostjo tesno povezani z našo identiteto, kar pojasnjuje, zakaj so nanje ljudje tako močno navezani in zakaj bi jih odnesli s seboj v primeru krize.

Britanska vlada je leta 2024 zagnala pobudo Pripravi se in ljudi pozvala, naj poskrbijo za zadostne zaloge hrane, vode in zdravil za primer krize, kar naj bi zadoščalo za 72 ur. Izpostavili so še pomembnost hitrega dostopa do dokumentov, gotovine, baterij ali prenosnih polnilnikov, radia na ročni pogon, prebivalce pa so tudi pozvali, da naj se seznanijo z možnostmi pomoči v sili v svojem okolju. Toda raziskava je pokazala, da velika večina ljudi ni pripravljena in bi se v primeru krize zatekli k hitremu in nepremišljenemu zbiranju nujnih potrebščin. Le eden od 250 vprašanih oziroma štirje od 1000 ljudi je navedel, da je popolnoma pripravljen.