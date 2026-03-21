Ne boste verjeli, kaj je počela Kimova komaj 13-letna hči (FOTO)

Najstniško hčer severnokorejskega voditelja Kima Džonga Una so posneli med aktivnostjo, ki ni ravno značilna za najstnice - vozila je vojaški tank. Komaj okrog 13-letna Ju Ae se je namreč udeležila usposabljanja, ki ga je nadzoroval njen oče, kar je še podkrepilo ugibanja, da naj bi prav ona postala njegova naslednica. Videoposnetki in fotografije, ki so jih objavili državni mediji, prikazujejo Kimovo hčer, ki moli glavo skozi voznikovo loputo premikajočega se, vojaško zelenega tanka, medtem ko njen nasmejani oče sedi na tanku s še tremi vojaki. Ju Ae, severnokorejske oblasti sicer uradno niso potrdile ne njenega imena niti starosti, se v zadnjih mesecih vse pogosteje pojavlja v javnosti z očetom, severnokorejski državni mediji pa so jo označili za Kimovega »najljubšega« otroka, oziroma otroka, ki ga severnokorejski voditelj najbolj spoštuje, da sta si oče in hči izredno blizu, je razvidno tudi iz posnetkov, na katerih sta običajno oba nasmejana in odlično razpoložena, očitno pa imata tudi veliko skupnega.

Pred kratkim sta oče in hči tako streljala s pištolami med obiskom tovarne streliva, skupaj sta si ogledala tudi preizkus večcevnih raketnih izstrelitvenih sistemov, septembra pa je najstnica očeta spremljala med obiskom Pekinga. Južnokorejska obveščevalna agencija je prejšnji mesec tudi zaradi dekličinih tovrstnih pojavljanj v javnosti ocenila, da jo bo Kim Džong Un kmalu imenoval za svojo naslednico. Nekateri strokovnjaki se s tem sicer ne strinjajo, trenutni voditelj naj bi bil namreč veliko premlad, da bi že določal tistega, ki bi ga nasledil, prav tako bi bilo za Severno Korejo izredno nenavadno, da bi ji vladala ženska.

Ju Ae je sicer edini otrok Kima in njegove žene Ri Sol Džu. Družina Kim vlada Severni Koreji že tri generacije od leta 1948, ko je na oblast prišel Kim II Sung. Leta 1994 ga je nasledil Kim Džong II, njega pa 17 let pozneje Kim Džong Un. Ker bo oblast očitno še naprej ostala v tej družini, pa Kimova hči ni edina, ki bi lahko nekega dne prevzela vajeti te najbolj zaprte države v svoje roke. Ima namreč izredno ambiciozno teto, Kimovo sestro Kim Jo Džung. 38-letna Jo Džong menda že nekaj časa resno načrtuje, da bo nad državo nadzor prevzela sama, v primeru, da bi diktator umrl ali iz takšnih ali drugačnih razlogov ne bi bil več sposoben vladati.

Ju Ae je edini otrok severnokorejskega diktatorja. FOTO: Str Afp

Ju Ae se mora podučiti o mnogo rečeh. FOTO: Str Afp