Ne boste verjeli, kaj naj bi dobila Hrvaška: projekt, vreden milijone, obljublja nova delovna mesta in daljšo turistično sezono

Hrvaška bi lahko v prihodnjih letih stopila na zemljevid največjih avtomobilističnih spektaklov. V bližini Slunja, med naseljema Veljun in Blagaj, nastaja ambiciozen projekt Croatia Ring, dirkališče, zasnovano po najvišjih standardih Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), ki bi nekoč lahko gostilo celo dirke Formule 1.

Projekt, o katerem se govori že vrsto let, je pred dnevi prejel pomembno zeleno luč. Hrvaško ministrstvo za okolje je izdalo pozitivno okoljsko soglasje, vendar ob številnih nadzornih in varovalnih ukrepih, poroča hrvaški Dnevnik. Čeprav podrobnosti investicije za zdaj ostajajo skrbno varovana skrivnost, je jasno, da gre za enega največjih športno-turističnih projektov v sodobni zgodovini države. Po načrtih naj bi gradnja stekla prihodnje leto, celoten kompleks pa bi bil dokončan do leta 2029.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Na območju ob reki Korani naj bi nastalo 3,5 kilometra dolgo dirkališče z dvanajstimi zahtevnimi zavoji, izrazitimi višinskimi razlikami in hitrimi spremembami smeri. Proga bo projektirana v skladu z najzahtevnejšo kategorijo FIA Grade 1, ki omogoča tudi organizacijo dirk Formule 1. »Naš glavni cilj je zgraditi vrhunsko dirkališče. Formula 1 je za zdaj še v sferi želja in dolgoročnih načrtov, vendar projekt pripravljamo na najvišji možni ravni,« je pojasnil vodja projekta Davorin Štetner. Skupna površina dirkaškega kompleksa bo obsegala približno 40 hektarjev, dodatnih deset hektarjev pa bo namenjenih turističnim vsebinam. Predvideni je tudi hotel, apartmaji, VIP nastanitve in možnost postavitve kampa.

Velika priložnost za regijo

Lokalne oblasti v projektu vidijo pomembno razvojno priložnost. Županja Slunja Mirjana Puškarić poudarja predvsem nova delovna mesta in možnost podaljšanja turistične sezone. »To je priložnost za naše mesto, kakršne morda še nismo imeli. Seveda pa mora biti razvoj odgovoren in usklajen z najvišjimi okoljskimi standardi,« je dejala. Po ocenah bi lahko večji dogodki v regijo privabili tudi do 15.000 obiskovalcev, kar bi koristilo ne le Slunju, temveč celotni Karlovški županiji. Investitorji ob tem poudarjajo, da ne načrtujejo množične hotelske gradnje, saj želijo razvoj turistične ponudbe prepustiti tudi okoliškim krajem in zasebnim ponudnikom.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kljub podpori projekta pa niso prezrta okoljska vprašanja. Del načrtovanega območja namreč zajema gozdne površine, zato je ministrstvo opozorilo na vrsto tveganj, med drugim hrup, vpliv na divjad, posege v vegetacijo, ravnanje z odpadki, morebitne požare in vpliv gradnje na lokalno prometno infrastrukturo. Po trenutnih načrtih bo približno 60 odstotkov celotnega območja ostalo zelenih površin, kljub temu pa bo za izvedbo projekta treba poseči tudi v del okoliškega gozda. Izvajanje vseh predpisanih okoljskih ukrepov bodo pristojni organi preverjali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Medtem pa investitorji ključnih arhitekturnih in tehničnih rešitev še ne razkrivajo.