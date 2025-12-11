Ne boste verjeli, kaj se je skrivalo v trgovini med žemljicami! (FOTO)

V eni izmed madžarskih trgovin je rutinsko nakupovanje nepričakovano zmotil prizor, ki ga kupci zagotovo niso pričakovali. Med lepo razporejenimi pekovskimi izdelki se je namreč skrivala miš, ki je povsem mirno grizljala sveže pecivo. Kupci, ki so prizor opazili, so bili očitno presenečeni in nekateri so se zaradi neljube situacije odločili celo odstopiti od nakupa. Drugi pa so dogodek posneli in objavili na družbenih omrežjih.

Med žemljami se je znašla miš. FOTO: Posnetek zaslona

Spletni uporabniki so dogajanje sprejeli z mešanico zgražanja in humorja. Nekateri so prizor povezovali z znanimi animiranimi liki, drugi so komentirali v šali, spet tretjim pa je bila miš kljub vsemu videti zelo simpatična. Opaziti je bilo tudi številne odzive, ki so opozarjali, da je bila izkušnja v živo precej manj prijetna, kot morda deluje na posnetku. Dogodek je hitro postal spletna senzacija, a hkrati je odprl resno razpravo o higieni in nadzoru v živilskih trgovinah.